Se acabó el sueño de Uruguay: España lo eliminó del Mundial 2026

España cumplió con el objetivo y cerró la fase de grupos del Mundial 2026 con una trabajada victoria por 1-0 sobre Uruguay en el Estadio Guadalajara.

El conjunto dirigido por Luis de la Fuente terminó como líder del Grupo H gracias a un solitario gol de Álex Baena, en un compromiso marcado por la intensidad, las constantes faltas y la resistencia uruguaya hasta el último minuto.

El único tanto del encuentro llegó a los 41 minutos de la primera parte. Baena sacó un remate que parecía controlable, pero el experimentado Fernando Muslera cometió un grave error al no lograr contener el balón, que terminó en el fondo de la red para darle la ventaja definitiva a la selección española.

España venció a Uruguay, aseguró el liderato del Grupo H y confirmó su candidatura en el Mundial 2026

En el complemento, Uruguay adelantó sus líneas y buscó el empate con los ingresos de Federico Viñas y Nicolás de la Cruz.

Los dirigidos por Marcelo Bielsa generaron peligro con remates de Nicolás de la Cruz y un centro envenenado de Mathías Olivera que obligó a una gran intervención de Unai Simón.

España también tuvo varias oportunidades para liquidar el encuentro. Dani Olmo desperdició una ocasión inmejorable tras una asistencia de Lamine Yamal y, sobre el tramo final, Ferran Torres falló un mano a mano al enviar el balón por encima del travesaño cuando tenía el 2-0 a su disposición.

Lamine Yamal, una de las grandes figuras del torneo, no tuvo el protagonismo habitual. El extremo fue bien controlado por la defensa uruguaya, recibió varias infracciones durante el compromiso y terminó siendo sustituido a los 75 minutos por Nico Williams debido al desgaste físico.

La tensión aumentó en el tiempo de reposición. Nicolás de la Cruz vio la tarjeta amarilla por una fuerte entrada sobre Nico Williams y, en la última acción del partido, Agustín Canobbio fue expulsado con tarjeta roja directa, cerrando una presentación muy complicada para la Celeste.