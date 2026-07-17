Se acabó la novela: Fabrizio Romano confirmó el próximo equipo de Jhon Durán

El futuro de Jhon Jáder Durán parece estar definido. Después de varias semanas de incertidumbre tras finalizar anticipadamente su préstamo con el Zenit de San Petersburgo y regresar a Al Nassr, el delantero colombiano estaría muy cerca de convertirse en nuevo jugador del Benfica de Portugal.

La información fue confirmada por el reconocido periodista especializado en el mercado de fichajes, Fabrizio Romano, quien aseguró que la negociación ya quedó cerrada y que únicamente restan los exámenes médicos para oficializar la incorporación del atacante antioqueño al conjunto portugués.

Fabrizio Romano asegura que Jhon Jáder Durán tiene acuerdo con Benfica

“Jhon Durán al Benfica, allá vamos! Acuerdo cerrado para que el delantero colombiano llegue cedido con una opción de compra no obligatoria. Durán rechazó a dos clubes de la Champions League, ya que prefiere el proyecto del Benfica y la oportunidad de jugar a las órdenes de Marco Silva. El salario se compartirá con el Al Nassr y las pruebas médicas se realizarán este fin de semana", publicó Romano.

La noticia representa un giro importante en la carrera del delantero colombiano, quien hasta hace pocos días era vinculado con el Galatasaray de Turquía.

El club otomano avanzaba en las conversaciones con Al Nassr, pero las negociaciones se frenaron debido al elevado salario del futbolista, cercano a los 20 millones de euros por temporada, cifra que complicó cualquier acuerdo.

En medio de ese escenario apareció Benfica, que retomó un interés que ya había mostrado en anteriores mercados de fichajes. Según medios portugueses, el conjunto lisboeta logró encontrar una fórmula para destrabar la operación: un préstamo con opción de compra y un reparto del salario entre el club portugués y Al Nassr.

Benfica le abre las puertas a Durán, el colombiano habría rechazado a varios equipos por llegar a Portugal

Además, el propio Durán habría dado prioridad al proyecto deportivo del equipo portugués por encima de otras propuestas provenientes de clubes que disputarán la próxima edición de la Liga de Campeones.

Si supera con éxito las pruebas médicas programadas para este fin de semana, el atacante de la Selección Colombia iniciará una nueva etapa en Europa, con la posibilidad de recuperar protagonismo en un club acostumbrado a competir por títulos y a disputar torneos internacionales.

Para Benfica, la llegada de Durán representa una apuesta por un delantero joven, potente y con proyección. Para el colombiano, en cambio, puede significar la oportunidad de relanzar una carrera que busca consolidarse nuevamente en el fútbol europeo tras un paso sin el impacto esperado por Arabia Saudita.