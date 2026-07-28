¿Se cae lo de Nelson Deossa? Vasco ya negocia con otro volante argentino

El mercado de fichajes del Real Betis sigue dando de qué hablar y el nombre de Nelson Deossa continúa sin resolver su futuro. Mientras el Vasco da Gama espera una respuesta definitiva del club español para cerrar la operación, la directiva brasileña ya trabaja en una alternativa para fortalecer el mediocampo: el argentino Santiago Sosa, actualmente en Racing Club. ¿Se cae el pase del colombiano?

Mientras el desenlace del colombiano sigue en pausa, Vasco acelera por Santiago Sosa, un volante con perfil defensivo, liderazgo e intensidad.

La idea del club brasileño es potenciar su mediocampo con un jugador en el mediocampo: Sosa como eje de equilibrio y Deossa como un futbolista de recorrido, movilidad y capacidad para desempeñarse en varias posiciones del centro del campo.

¿Vasco tiene un plan B? el argentino que gana fuerza mientras se enfría lo de Nelson Deossa

vDesde Brasil consideran que ya cumplieron con todos los pasos necesarios, tras alcanzar un acuerdo con el Betis, presentar las garantías económicas exigidas y pactar de manera verbal las condiciones con el futbolista colombiano. Sin embargo, la operación sigue sin oficializarse.

Ante esa demora, el director deportivo Admar Lopes viajó a Argentina para avanzar en el fichaje de Santiago Sosa, un mediocampista que figura entre las prioridades del club para reforzar la plantilla.

La intención del Vasco es concretar ambas incorporaciones durante la presente semana y darle nuevas herramientas al cuerpo técnico para el resto de la temporada.

Vasco no espera más: el refuerzo argentino que busca por la demora con Deossa

La propuesta por Deossa contempla un préstamo con obligación de compra por 10 millones de euros, cifra que podría ascender hasta 12 millones de euros mediante bonificaciones.

Pese a ello, el colombiano continúa formando parte de la pretemporada del Betis bajo las órdenes de Manuel Pellegrini, quien incluso lo convocó para el amistoso frente al Lyon y lo ha probado en diferentes posiciones, incluyendo como delantero centro.

En el cuadro verdiblanco la necesidad de realizar ventas sigue siendo evidente. El presidente Ángel Haro reconoció recientemente que la institución necesita generar ingresos mediante traspasos para equilibrar sus cuentas y admitió que Deossa es uno de los futbolistas con mayor mercado.