Se conoció la millonaria cifra que Boca Juniors pagó por Álvaro Montero

Álvaro Montero ya es oficialmente nuevo jugador de Boca Juniors, pero la operación dejó al descubierto un importante negocio para Vélez Sarsfield.

El club argentino confirmó públicamente las cifras de la transferencia del arquero colombiano, quien deja el equipo de Liniers tras una temporada para convertirse en uno de los refuerzos del conjunto xeneize.

Ahora, el colombiano iniciará un nuevo desafío en uno de los clubes más grandes de Sudamérica.

Su debut podría producirse en los próximos días, cuando Boca afronte la serie de playoffs de la Copa Sudamericana frente a O'Higgins, una competición en la que el equipo argentino espera avanzar con el aporte de sus nuevas incorporaciones.

Vélez reveló cuánto pagó por Álvaro Montero y confirmó el millonario negocio con Boca Juniors

Boca Juniors había anunciado horas antes la contratación de Montero y del delantero colombiano Sebastián Villa, quienes firmaron sus respectivos contratos y quedaron a disposición del entrenador Rodolfo Arruabarrena para afrontar la segunda parte de la temporada, en la que el club buscará ser protagonista tanto en el torneo local como en la Copa Sudamericana.

Sin embargo, fue Vélez el que entregó los detalles económicos de una negociación que dejó importantes ganancias para la institución.

A través de sus redes sociales, el Fortín informó que ejecutó la opción de compra del guardameta colombiano, abonando 1,35 millones de dólares a Millonarios por la totalidad de sus derechos deportivos.

Acto seguido, y mediante un acuerdo entre las tres partes involucradas, concretó la venta definitiva del arquero a Boca Juniors por 4 millones de dólares brutos.

Ni Millonarios ni Boca: Vélez confirmó cuánto costó Montero

"Vélez hizo uso de la opción de compra del jugador Álvaro Montero por un monto total de USD 1.350.000, pagaderos a Millonarios FC de Colombia. Posteriormente, mediante la rescisión anticipada de su contrato laboral, el jugador fue transferido a Boca Juniors por un monto bruto de USD 4.000.000", señaló el club argentino en su comunicado oficial.

El movimiento representa un negocio altamente rentable para Vélez, que obtuvo una importante valorización del arquero en apenas una temporada.

Durante su paso por el conjunto de Liniers, Montero disputó 19 compromisos oficiales y recibió 14 goles, registrando un promedio de 0,73 tantos encajados por partido. Sus actuaciones terminaron convenciendo a Boca, que decidió apostar por el experimentado guardameta de 31 años para fortalecer una posición clave.