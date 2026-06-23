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Mundial 2026

Se definen los cruces de los dieciseisavos del Mundial 2026

Así van quedando los enfrentamientos de los dieciseisavos de la Copa Mundial 2026.
Jiovanny Andrés Ojeda Bohórquez
Así van quedando los cruces de los dieciseisavos de final del Mundial
Así van quedando los cruces de los dieciseisavos de final del Mundial // AFP

La fase de grupos del Mundial 2026 comienza a entrar en su etapa decisiva y, aunque todavía restan partidos por disputarse, los resultados de la segunda jornada ya permiten proyectar cómo quedarían los cruces de dieciseisavos de final.

Con varias selecciones históricas encaminadas a la clasificación y algunas sorpresas peleando por avanzar, el panorama de las eliminatorias empieza a tomar forma y, a falta de una fecha por jugarse y con los resultados que se llevan hasta el 23 de junio los cruces quedarían de la siguiente manera.

Dieciseisavos de la Copa Mundial 2026

Dieciseisavos de final (Last 32) – Mundial 2026

  • Alemania vs Escocia
    Lunes 29 de junio – 21:30
  • Francia vs Suecia
    Martes 30 de junio – 22:00
  • Corea del Sur vs Suiza
    Domingo 28 de junio – 20:00
  • Países Bajos vs Marruecos
    Martes 30 de junio – 02:00
  • Colombia vs Ghana
    Jueves 2 de julio – 00:00
  • España vs Austria
    Jueves 2 de julio – 20:00
  • Estados Unidos vs Argelia
    Viernes 3 de julio – 01:00
  • Egipto vs República Checa
    Miércoles 1 de julio – 21:00
  • Brasil vs Japón
    Lunes 29 de junio – 18:00
  • Costa de Marfil vs Noruega
    Martes 30 de junio – 18:00
  • México vs Cabo Verde
    Miércoles 1 de julio – 02:00
  • Inglaterra vs RD Congo
    Miércoles 1 de julio – 17:00
  • Argentina vs Uruguay
    Miércoles 1 de julio – 23:00
  • Australia vs Irán
    Viernes 3 de julio – 19:00
  • Canadá vs Bélgica
    Viernes 3 de julio – 04:00
  • Portugal vs Paraguay
    Sábado 4 de julio – 02:30

Uno de los aspectos más llamativos es que el nuevo formato de 48 selecciones ha incrementado la importancia de terminar en la primera posición de cada grupo. Los líderes tendrán, en teoría, rivales más accesibles en la primera ronda de eliminación directa, mientras que los segundos y algunos de los mejores terceros podrían encontrarse con adversarios de mayor nivel desde el inicio.

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