Se definen los cruces de los dieciseisavos del Mundial 2026

La fase de grupos del Mundial 2026 comienza a entrar en su etapa decisiva y, aunque todavía restan partidos por disputarse, los resultados de la segunda jornada ya permiten proyectar cómo quedarían los cruces de dieciseisavos de final.

Con varias selecciones históricas encaminadas a la clasificación y algunas sorpresas peleando por avanzar, el panorama de las eliminatorias empieza a tomar forma y, a falta de una fecha por jugarse y con los resultados que se llevan hasta el 23 de junio los cruces quedarían de la siguiente manera.

Dieciseisavos de la Copa Mundial 2026

Dieciseisavos de final (Last 32) – Mundial 2026

Alemania vs Escocia

Lunes 29 de junio – 21:30

Lunes 29 de junio – 21:30 Francia vs Suecia

Martes 30 de junio – 22:00

Martes 30 de junio – 22:00 Corea del Sur vs Suiza

Domingo 28 de junio – 20:00

Domingo 28 de junio – 20:00 Países Bajos vs Marruecos

Martes 30 de junio – 02:00

Martes 30 de junio – 02:00 Colombia vs Ghana

Jueves 2 de julio – 00:00

Jueves 2 de julio – 00:00 España vs Austria

Jueves 2 de julio – 20:00

Jueves 2 de julio – 20:00 Estados Unidos vs Argelia

Viernes 3 de julio – 01:00

Viernes 3 de julio – 01:00 Egipto vs República Checa

Miércoles 1 de julio – 21:00

Miércoles 1 de julio – 21:00 Brasil vs Japón

Lunes 29 de junio – 18:00

Lunes 29 de junio – 18:00 Costa de Marfil vs Noruega

Martes 30 de junio – 18:00

Martes 30 de junio – 18:00 México vs Cabo Verde

Miércoles 1 de julio – 02:00

Miércoles 1 de julio – 02:00 Inglaterra vs RD Congo

Miércoles 1 de julio – 17:00

Miércoles 1 de julio – 17:00 Argentina vs Uruguay

Miércoles 1 de julio – 23:00

Miércoles 1 de julio – 23:00 Australia vs Irán

Viernes 3 de julio – 19:00

Viernes 3 de julio – 19:00 Canadá vs Bélgica

Viernes 3 de julio – 04:00

Viernes 3 de julio – 04:00 Portugal vs Paraguay

Sábado 4 de julio – 02:30

Uno de los aspectos más llamativos es que el nuevo formato de 48 selecciones ha incrementado la importancia de terminar en la primera posición de cada grupo. Los líderes tendrán, en teoría, rivales más accesibles en la primera ronda de eliminación directa, mientras que los segundos y algunos de los mejores terceros podrían encontrarse con adversarios de mayor nivel desde el inicio.