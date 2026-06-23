Se definen los cruces de los dieciseisavos del Mundial 2026

La fase de grupos del Mundial 2026 comienza a entrar en su etapa decisiva y, aunque todavía restan partidos por disputarse, los resultados de la segunda jornada ya permiten proyectar cómo quedarían los cruces de dieciseisavos de final.
Con varias selecciones históricas encaminadas a la clasificación y algunas sorpresas peleando por avanzar, el panorama de las eliminatorias empieza a tomar forma y, a falta de una fecha por jugarse y con los resultados que se llevan hasta el 23 de junio los cruces quedarían de la siguiente manera.
Dieciseisavos de la Copa Mundial 2026
Dieciseisavos de final (Last 32) – Mundial 2026
- Alemania vs Escocia
Lunes 29 de junio – 21:30
- Francia vs Suecia
Martes 30 de junio – 22:00
- Corea del Sur vs Suiza
Domingo 28 de junio – 20:00
- Países Bajos vs Marruecos
Martes 30 de junio – 02:00
- Colombia vs Ghana
Jueves 2 de julio – 00:00
- España vs Austria
Jueves 2 de julio – 20:00
- Estados Unidos vs Argelia
Viernes 3 de julio – 01:00
- Egipto vs República Checa
Miércoles 1 de julio – 21:00
- Brasil vs Japón
Lunes 29 de junio – 18:00
- Costa de Marfil vs Noruega
Martes 30 de junio – 18:00
- México vs Cabo Verde
Miércoles 1 de julio – 02:00
- Inglaterra vs RD Congo
Miércoles 1 de julio – 17:00
- Argentina vs Uruguay
Miércoles 1 de julio – 23:00
- Australia vs Irán
Viernes 3 de julio – 19:00
- Canadá vs Bélgica
Viernes 3 de julio – 04:00
- Portugal vs Paraguay
Sábado 4 de julio – 02:30
Uno de los aspectos más llamativos es que el nuevo formato de 48 selecciones ha incrementado la importancia de terminar en la primera posición de cada grupo. Los líderes tendrán, en teoría, rivales más accesibles en la primera ronda de eliminación directa, mientras que los segundos y algunos de los mejores terceros podrían encontrarse con adversarios de mayor nivel desde el inicio.