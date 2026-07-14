Se destrabó la novela de Nelson Deossa: Vasco ya tiene un plan para ficharlo

El futuro de Nelson Deossa podría definirse en los próximos días. Vasco da Gama reactivó las negociaciones para incorporar al mediocampista colombiano y, aunque las conversaciones avanzan por buen camino, la dirigencia brasileña mantiene la cautela antes de dar por cerrada la operación.

El regreso de Pedrinho al mando de la Sociedad Anónima de Fútbol (SAF) permitió destrabar varios movimientos que habían quedado congelados durante las últimas semanas debido a la intervención judicial que afectó la administración del club.

Entre ellos, el más importante es el del volante cafetero, una prioridad para reforzar el mediocampo.

Vasco da Gama dio un paso clave por Nelson Deossa: así está la negociación

Según medios brasileños, Deossa ya dio el visto bueno al proyecto deportivo y alcanzó un acuerdo con Vasco sobre las condiciones salariales. Ahora, la institución trabaja en resolver los últimos detalles con el club propietario de sus derechos para completar el traspaso.

La fórmula elegida contempla un préstamo con obligación de compra por 10 millones de euros, cifra que comenzaría a pagarse a partir del próximo año.

Este esquema financiero sería posible gracias al respaldo del empresario Marcos Lamacchia, quien negocia la adquisición de la SAF y ha manifestado su intención de fortalecer la plantilla desde el inicio del proyecto.

Pese al optimismo interno, la directiva evita hacer anuncios anticipados. La experiencia reciente con negociaciones que no llegaron a buen puerto llevó al club a manejar el mercado con mayor prudencia, por lo que solo oficializará la contratación cuando toda la documentación esté firmada.

Vasco da Gama acelera por Nelson Deossa: así avanza el fichaje del colombiano y qué falta para cerrarlo

Mientras tanto, Vasco continúa buscando más refuerzos. La prioridad pasa por incorporar un defensor central de buen juego aéreo y un mediocampista de marca, especialmente ante la inminente salida de Hugo Moura rumbo al fútbol de Arabia Saudita.

El director deportivo, Admar Lopes, confirmó que el club espera ampliar su margen de inversión si se concreta la venta de la SAF, aunque aclaró que el objetivo seguirá siendo realizar fichajes responsables y sostenibles.

En ese contexto, Nelson Deossa aparece como la gran excepción. El colombiano es considerado una apuesta estratégica para elevar el nivel competitivo del equipo y uno de los primeros movimientos del nuevo proyecto deportivo que pretende devolver a Vasco da Gama al protagonismo en el fútbol brasileño.