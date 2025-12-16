Se entrega el Premio The Best: Hora y canal para ver la gala

La FIFA ya confirmó todos los detalles para la entrega del premio The Best 2025, uno de los galardones individuales más importantes del fútbol mundial. La ceremonia reunirá a las principales figuras del deporte y definirá a los mejores del año en varias categorías.

La expectativa es alta tanto por los candidatos al premio masculino y femenino como por la presencia de futbolistas colombianos entre los nominados.





Fecha y hora de la gala The Best 2025

La entrega del premio The Best 2025 se realizará este martes 16 de diciembre, en una gala que tendrá lugar en Doha, Catar.

•Hora en Colombia: 12:00 p. m.

•Hora en Argentina, Chile y Uruguay: 2:00 p. m.

•Hora en México: 11:00 a. m.

•Hora en España: 6:00 p. m.

La elección de Catar como sede responde a la presencia de varias estrellas nominadas que actualmente militan en el PSG, club que disputará la final de la Copa Intercontinental un día después frente a Flamengo, también en territorio catarí.





¿Dónde ver en vivo el premio The Best 2025?

La gala del The Best 2025 se podrá seguir en vivo y de manera gratuita a través de:

•FIFA+ (plataforma oficial de la FIFA)

•Canales oficiales de la FIFA en YouTube y redes sociales

La transmisión incluirá la alfombra roja, la entrega de premios y las reacciones de los protagonistas.





Favoritos y presencia colombiana

En la categoría masculina, el gran favorito es Ousmane Dembélé, mientras que en la rama femenina la principal candidata es Aitana Bonmatí, ambos recientes ganadores del Balón de Oro.

Las categorías que se entregarán durante la gala son:

•The Best al Jugador de la FIFA

•The Best a la Jugadora de la FIFA

•The Best al Entrenador de Fútbol Masculino

•The Best al Entrenador de Fútbol Femenino

•The Best al Guardameta Masculino

•The Best al Guardameta Femenino

•Premio Puskás

•Premio Marta

•Premio Fair Play

•XI Ideal de la FIFA

Colombia tendrá representación con Jhon Arias y Kevin Mier, nominados al XI ideal masculino, mientras que en la rama femenina figuran Katherine Tapia, Leicy Santos y Mayra Ramírez.

La cita está marcada, este martes, el mundo del fútbol conocerá a sus grandes protagonistas del 2