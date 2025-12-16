Se entregó el Premio Puskas: Vea el gol de Santiago Montiel

El Premio Puskas de la FIFA del 2025 ya tiene dueño y el reconocimiento fue para Santiago Montiel, extremo de Independiente, gracias a una espectacular chilena que dejó sin reacción a todos en el fútbol argentino.

El gol fue anotado el 11 de mayo de 2025 en un partido de la Liga Profesional de Fútbol, durante el clásico frente a Independiente Rivadavia. Montiel, de 25 años, sacó un zurdazo acrobático desde fuera del área que rápidamente dio la vuelta al mundo.

“No lo pensé, simplemente le di”, confesó el jugador tras el tanto que hoy es considerado el mejor del año.









Con este premio, Montiel se convierte en el segundo argentino consecutivo en ganar el Puskas, siguiendo los pasos de Alejandro Garnacho, ganador en 2024. Además, es primo de Gonzalo Montiel, campeón del mundo con Argentina en Qatar 2022.

El galardón, que lleva el nombre del legendario Ferenc Puskas, reconoce el mejor gol del periodo entre agosto de 2024 y agosto de 2025, elegido mediante votación de aficionados y un panel de leyendas FIFA.