Se filtra el equipo de Brasil para el debut: hay novedades en defensa

La selección de Brasil continúa ajustando los últimos detalles para su estreno en la Copa Mundial de la FIFA 2026 y el entrenador Carlo Ancelotti ya empieza a mostrar algunas de sus cartas.

A tres días del compromiso frente a Marruecos, el técnico italiano realizó una práctica en la que dejó varias pistas sobre la alineación que podría utilizar en el debut mundialista.

Durante la sesión de entrenamiento desarrollada este miércoles, Ancelotti alternó jugadores titulares y suplentes en diferentes ejercicios, aunque la conformación de la línea defensiva llamó especialmente la atención.

El estratega ubicó en varios momentos a Danilo por la banda derecha y a Alex Sandro como lateral izquierdo, una señal que apunta a que ambos futbolistas serían los elegidos para iniciar el torneo.

Brasil en el Mundial 2026: los titulares que ensaya Carlo Ancelotti

Las posiciones en los costados de la defensa eran una de las principales incógnitas en la previa del Mundial. Jugadores como Ibáñez y Douglas Santos también aparecían como opciones para ocupar esas plazas, pero las decisiones observadas en el entrenamiento parecen inclinar la balanza a favor de la experiencia de Danilo y Alex Sandro.

En el centro de la defensa, la dupla conformada por Marquinhos y Gabriel Magalhaes también tomó protagonismo durante la práctica, perfilándose como la pareja encargada de proteger el arco brasileño en el estreno mundialista.

La expectativa alrededor de Brasil es enorme, especialmente por tratarse del primer Mundial bajo la dirección de Ancelotti. El técnico llegó con la misión de devolverle a la Canarinha el protagonismo en la máxima cita del fútbol y construir un equipo capaz de pelear por el ansiado sexto título mundial.

Sin embargo, el debut no será sencillo. Marruecos llega como una selección consolidada y con argumentos para complicar a cualquier rival. Además, el conjunto africano deberá afrontar el encuentro con la baja de una de sus principales figuras por una lesión de rodilla.