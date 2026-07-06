¡Se salvó Portugal! Dani Olmo estuvo a centímetros de abrir el marcador

Dani Olmo protagonizó una de las acciones más peligrosas de España en el duelo frente a Portugal y volvió a demostrar por qué es una de las principales cartas ofensivas del conjunto dirigido por Luis de la Fuente.

Con Olmo como uno de los hombres más activos, España siguió insistiendo en busca del gol ante una Portugal que tuvo que extremar precauciones para evitar una sorpresa antes del descanso.

El mediocampista estuvo muy cerca de inaugurar el marcador en un partido intenso y disputado, aunque la jugada terminó invalidada por posición adelantada.

Dani Olmo encendió las alarmas en Portugal y estuvo cerca de abrir el marcador para España

La acción se produjo sobre el minuto 29, cuando España logró romper momentáneamente la resistencia defensiva portuguesa.

Olmo apareció en zona de definición y tuvo una oportunidad inmejorable para enviar el balón al fondo de la red. Sin embargo, cuando parecía que llegaba el primer tanto del compromiso, el asistente levantó la bandera y la jugada fue anulada por fuera de juego.

A pesar de no subir al marcador, la llegada del futbolista español representó una seria advertencia para Portugal, que ya había sufrido varios momentos de presión por parte de la Roja durante el primer tramo del encuentro.

Dani Olmo hizo temblar a Portugal: el gol que nunca subió al marcador

España había mostrado una mayor intención ofensiva, aprovechando los espacios que dejaba el conjunto luso en algunos sectores del campo. La movilidad de Olmo entre líneas y su capacidad para aparecer en posiciones de ataque comenzaron a generar preocupación en la defensa rival.

El partido, sin embargo, había perdido intensidad en comparación con los minutos iniciales. Tras la pausa de hidratación, alrededor del minuto 27, el ritmo disminuyó considerablemente y ambos equipos optaron por una circulación más pausada del balón, priorizando el orden táctico sobre el riesgo ofensivo.

En medio de ese panorama, Portugal también vivió momentos de tensión. Minutos antes, Joao Cancelo protagonizó una infracción sobre un rival cerca del área que pudo costarle una tarjeta amarilla. No obstante, el árbitro decidió mantener un criterio permisivo y dejó seguir el juego.