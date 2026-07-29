¿Se va Jaminton Campaz? El entrenador de Rosario Central rompió el silencio

El nombre de Jáminton Campaz continúa siendo protagonista en el mercado de fichajes argentino. El buen nivel del extremo colombiano con Rosario Central ha despertado rumores sobre una posible salida al fútbol internacional, aunque desde el club todavía no hay una posición oficial sobre su futuro.

Mientras continúan las especulaciones sobre una posible transferencia, Rosario Central mantiene la calma y espera novedades desde la dirigencia.

Por ahora, Jorge Almirón solo piensa en seguir aprovechando el talento de Campaz, cuyo valor de mercado está estimado en 5,5 millones de euros y que sigue despertando interés fuera de Argentina.

El futuro de Jaminton Campaz sigue en el aire: habló el técnico de Rosario Central

Tras el empate sin goles frente a Racing Club, en donde jugó el colombiano, el entrenador Jorge Almirón fue consultado por las versiones que vinculan al atacante con una eventual transferencia. Sin embargo, el técnico aseguró que no tiene información sobre ofertas concretas y dejó el tema en manos de la dirigencia.

“No se sabe nada, no sé si hay ofertas, será una cuestión de los directivos; pero claro, Jaminton está pasando un buen momento, ya tiene un lugar acá en este club, que no es fácil jugar en este club, y la gente lo quiere”, manifestó el estratega en rueda de prensa.

Almirón también resaltó la importancia que tiene el colombiano dentro de su esquema y confesó que su único objetivo es seguir contando con él para los próximos compromisos de Rosario Central.

DT de Rosario Central rompió el silencio sobre el futuro de Jaminton Campaz en el mercado de fichajes

“Cada partido es un jugador muy desequilibrante. No me han dicho nada, así que yo solo pienso en tenerlo bien y que pueda jugar”, agregó el entrenador.

Campaz atraviesa un momento importante en su carrera. Luego de integrar la Selección Colombia en el Mundial de 2026, torneo en el que disputó tres encuentros y marcó un gol frente a Uzbekistán, el atacante regresó a Rosario Central con el objetivo de consolidarse como una de las principales figuras del equipo.

En la presente temporada, el colombiano acumula 20 partidos entre la liga argentina y la Copa Libertadores. Aunque registra un gol y cinco asistencias, su desequilibrio por las bandas y capacidad para generar peligro lo mantienen como una de las piezas más valiosas del conjunto rosarino.