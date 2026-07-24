Sebastián Villa volvió a Boca Juniors: así fue su esperado reestreno

Sebastián Villa volvió a vestir la camiseta de Boca Juniors y tuvo un regreso con protagonismo en la victoria 1-0 sobre O'Higgins de Chile, en el partido de ida de los playoffs de la Copa Sudamericana.

El atacante colombiano fue titular, disputó 90 minutos y dejó varias intervenciones ofensivas que reflejaron su intención de convertirse nuevamente en una pieza importante del conjunto xeneize.

El triunfo de Boca se definió gracias al gol de Miguel Merentiel al cierre del primer tiempo, tras una asistencia de Leandro Paredes. Para Villa, el compromiso significó un regreso competitivo con buenas sensaciones, mostrando movilidad, presencia en ataque y el deseo de recuperar protagonismo en un equipo que aspira a pelear por el título de la Copa Sudamericana.

Primer examen de Sebastián Villa en su vuelta a Boca Juniors dejó este resultado

Desde el inicio del compromiso en La Bombonera, Villa fue una de las principales alternativas por las bandas. Con su velocidad y capacidad para desequilibrar, buscó constantemente asociarse con Leandro Paredes y Miguel Merentiel para romper el orden defensivo del equipo chileno.

Su primera aproximación llegó sobre el minuto 31, cuando recibió un pase de Tomás Aranda y remató de zurda dentro del área, aunque el balón se marchó desviado.

Cinco minutos después volvió a intentarlo, esta vez con un disparo de media distancia que tampoco encontró el arco.

Sebastián Villa regresó a Boca Juniors con un partido activo en el triunfo sobre O'Higgins

El colombiano también mostró movilidad para atacar los espacios. Al minuto 28 fue sorprendido en posición adelantada tras un pase filtrado de Paredes, una acción que evidenció su intención de romper la última línea de O'Higgins.

En el segundo tiempo siguió participando en el frente de ataque. Sobre el minuto 68 estuvo cerca de aumentar la ventaja de Boca con un remate dentro del área tras una asistencia de Miguel Merentiel, pero la defensa chilena alcanzó a bloquear el disparo cuando parecía tener destino de gol.

Aunque no pudo marcar ni asistir, Villa fue uno de los jugadores más participativos en ofensiva y se mantuvo en el terreno de juego hasta el minuto 90, cuando fue sustituido por Kevin Zenón en medio del reconocimiento de los aficionados.