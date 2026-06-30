¿Segunda llave de octavos confirmada en el Mundial? Noruega eliminó a Costa de Marfil

Noruega saca la cara por los europeos y se cita en siguiente ronda del Mundial 2026, tras doblegaron con goles de Nusa y Haalaand a Costa de Marfil : 2-1.

Gran primer tiempo entre Costa de Marfil y Noruega, Antonio Nusa, extremo europeo abrió el marcador a los 39 minutos del primer tiempo con un espectacular remate que dejó sin opciones al arquero Yahia Fofana.

La jugada nació por el sector izquierdo. Nusa recibió cerca del vértice del área, encaró hacia el centro y, tras acomodarse para su pierna derecha, sacó un potente y preciso disparo que se clavó en el ángulo, desatando la celebración de los futbolistas noruegos y de los aficionados presentes en el estadio de Dallas.

Costa de Marfil tuvo más posesión del balón, pero Noruega fue más efectivo

El tanto reflejó el dominio que Noruega había ejercido durante buena parte de la primera mitad. Minutos antes, Erling Haaland ya había avisado con un cabezazo tras un centro de Alexander Sorloth, aunque el arquero Fofana respondió con seguridad para mantener el empate.

Costa de Marfil pagó la falta de precisión, generó aproximaciones, pero en reiteradas ocasiones no pudo convertir, Yan Diomandé habilitó a Nicolas Pépé con un centro al segundo palo, pero el atacante no logró conectar con precisión. Antes, Ghislain Konan había probado con un remate que terminó impactando en la parte externa de la red.

Sobre los primeros quince minutos de juego del segundo tiempo ambos conjuntos tuvieron grandes oportunidades de marcar, la falta de precisión en ambas áreas no permitió celebrar, Noruega por intermedio de Odegard y Nusa; y Costa de Marfil comandada por Diomandé.

Noruega avanzó a octavos de final en Nueva York

Al minuto 73, gol de Costa de Marfil, Amad Diallo construyó una pared con Nicolas Pépé, recibió la devolución, enganchó en el área y fusiló a Nyland para sellar el empate.

Gol de Noruega al minuto 85, Haalaand tuvo que empujar la pelota luego de una excelente aparición del mediocampo europeo, quinto tanto en la competencia mundialista con la que le da la clasificación histórica.

De la mano de Erling Haalaand el equipo europeo logró tiquete a la siguiente ronda, el domingo 5 de julio a las 3:00 p. m., en el estadio de Nueva York jugarán contra Brasil, eliminando 2-1 en dieciseisavos en el mismo escenario a los africanos de Costa de Marfil.