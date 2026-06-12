¡A puerta cerrada! Colombia toma decisiones para su estreno frente a Uzbekistán

La Selección Colombia vive este sábado una de las jornadas más importantes de su preparación para el Mundial 2026. El pueblo colombiano papita el debut.

El cuerpo técnico encabezado por Néstor Lorenzo dirige una práctica a puerta cerrada en Guadalajara, sin acceso para los medios de comunicación ni para los aficionados, en una sesión que sirve para comenzar a definir el equipo que debutará frente a Uzbekistán.

Néstor Lorenzo guarda sus cartas: Colombia perfila el once titular a puerta cerrada

Después de varios días de trabajo en territorio mexicano (Aterrizaron el miércoles en la noche), el combinado nacional entra en la recta final de su puesta a punto. La práctica será clave para ajustar detalles tácticos y despejar las principales dudas que aún existen en la formación titular.

La base del equipo parece estar prácticamente definida. En el arco estaría Camilo Vargas, respaldado por una línea defensiva integrada por Daniel Muñoz, Dávinson Sánchez, Jhon Lucumí y Johan Mojica. En la mitad del campo aparecen como fijos Jéfferson Lerma y Gustavo Puerta, mientras que en la zona ofensiva el equipo contaría con Jhon Arias, James Rodríguez y Luis Díaz como principales generadores de juego. Luis Suárez sería el hombre de referencia en ataque.

La gran duda de Lorenzo se resolvería en el entrenamiento más importante de la semana

Sin embargo, la principal incógnita pasa por el mediocampo. Richard Ríos, uno de los jugadores que ha ganado protagonismo durante el último año, continúa en la pelea por un lugar en la formación inicial.

Otra alternativa que evalúa el seleccionador está relacionada con el ataque del partido frente a Uzbekistán. La fortaleza física del rival podría abrir la puerta para la inclusión de Jhon Córdoba en determinados momentos, especialmente si el cuerpo técnico considera necesario aumentar la presencia en el juego aéreo y el choque ofensivo.

Su recuperación física será determinante para que Lorenzo tome una decisión definitiva antes del estreno mundialista.

En la sesión más reciente, desarrollada en la sede deportiva del Atlas FC, los jugadores realizaron ejercicios de activación, circuitos de pases enfocados en precisión y triangulación, además de trabajos defensivos en escenarios de inferioridad numérica.

Ahora, con el debut cada vez más cerca, la práctica de este sábado marcará un paso decisivo en la construcción del once que buscará comenzar con pie derecho la participación de Colombia en la Copa del Mundo.