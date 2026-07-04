A todo pulmón; así se cantó el himno de Colombia Vs Ghana en el Mundial

La Selección Colombia enfrenta este viernes 3 de julio a Ghana en el estadio de Kansas City en partido válido por los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo.

Como ha sido habitual en todo el certamen, el equipo nacional contó con un acompañamiento masivo e su afición, que se hizo sentir al momento de cantar el himno nacional.

Así se cantó el himno de Colombia Vs Ghana

Así recibió 'El Tigre' a la Selección Colombia

En el camino desde el bus hasta el vestuario, los integrantes de la Selección Colombia también se encontraron con 'El Tigre' de RCN, quien les manifestó no solo su apoyo, sino que el de todo un país que espera una victoria para seguir avanzando en la Copa del Mundo..

Colombia Vs Ghana EN VIVO: hora y cómo los 16avos de final de la Copa del Mundo

El partido entre la Selección Colombia contra Ghana por los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo se disputa este viernes 3 de julio a partir de las 8:30 de la noche en el estadio de Kansas City.

El compromiso tendrá transmisión EN VIVO por la señal abierta del Canal RCN desde las 6:30 de la tarde. Toda las emociones del duelo también se pueden seguir EN VIVO por la APP de Canal RCN y por el canal de YouTube del Canal RCN.