¿Adiós a la Selección? El mensaje de Quintero que nadie esperaba tras la eliminación

La eliminación de Colombia en los octavos de final del Mundial 2026 frente a Suiza dejó un ambiente de tristeza en el vestuario de la Tricolor.

Uno de los jugadores que habló tras la derrota fue Juan Fernando Quintero, quien, además de expresar su frustración por la eliminación, dejó un mensaje que abrió interrogantes sobre su continuidad en la Selección Colombia.

El mediocampista, de 33 años, evitó confirmar si seguirá vistiendo la camiseta nacional y prefirió centrarse en el difícil momento que atraviesa el grupo tras quedar fuera de la Copa del Mundo.

Juan Fernando Quintero deja en duda su futuro con Colombia: "Los que se quedan deben llevar al siguiente nivel a la Selección"

"Estamos dolidos por la situación, no vamos a reprochar nada. Pero bueno, seguramente para los que se quedan, que tengan la oportunidad y que sean conscientes de que a veces no alcanza, que lleven y que tengan esa oportunidad de llevar al siguiente nivel a Colombia y que nunca podamos reprocharnos o pensar que siempre nos falta algo", afirmó.

Las palabras de Quintero fueron interpretadas como una posible despedida de la Selección. El volante ha sido protagonista de algunos de los momentos más importantes del combinado nacional en la última década, desde su participación en el Mundial de Brasil 2014, donde anotó un gol clave frente a Costa de Marfil, hasta su destacada actuación en Rusia 2018 y su regreso para el Mundial de 2026 bajo el mando de Néstor Lorenzo.

¿Se despidió de la Selección? Palabras de Juan Fernando Quintero preocupan a Colombia

Tras la eliminación, el creativo reconoció que era difícil encontrar explicaciones inmediatas al resultado.

"Creo que fue un partido muy difícil; hacer análisis hoy es demasiado difícil, después de este sentimiento, de esa frustración", expresó.

Quintero también destacó que la definición desde el punto penal terminó inclinando una serie muy equilibrada.

"Fueron los penales y creo que hacen parte del fútbol. Seguramente el pasito de más fue hacer el gol antes de los penales porque creo que fue un partido de igual a igual y, bueno, es el fútbol. Gracias", concluyó.

Aunque no confirmó su retiro de la Selección Colombia, el mensaje del volante dejó abierta la posibilidad de que una de las carreras más influyentes de la Tricolor esté llegando a su capítulo final, después de más de una década defendiendo la camiseta nacional en eliminatorias, Copas del Mundo y competiciones internacionales.