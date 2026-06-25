Alerta de Thierry Henry a Cristiano Ronaldo antes de enfrentar a Colombia

La última jornada del Grupo K del Mundial 2026 tendrá uno de los encuentros más atractivos de la fase de grupos. Colombia y Portugal se enfrentarán en Miami con el liderato de la zona en juego y con la expectativa de medir el verdadero potencial de dos selecciones que aspiran a llegar lejos en la Copa del Mundo.

En la previa del compromiso, una voz autorizada del fútbol internacional puso el foco sobre el combinado colombiano.

Se trata de Thierry Henry, histórico delantero de Francia y campeón mundial en 1998, quien analizó el rendimiento del conjunto portugués y dejó claro que el desafío será mucho más exigente de lo que muchos imaginan.

Thierry Henry lanzó advertencia a Portugal: “Colombia será un rival complicado”

Durante una intervención en Fox Sports, el exfutbolista destacó que Portugal encontrará un panorama completamente distinto al de sus anteriores presentaciones.

Para Henry, el equipo sudamericano tiene herramientas suficientes para complicar a cualquier rival, especialmente cuando encuentra espacios para atacar.

“¿Podrán hacer lo mismo con Colombia? Será más difícil, pero se abrirán y jugarán. Serán un rival complicado, hay que lidiar con los contraataques colombianos”, afirmó el francés al evaluar el choque que definirá el primer lugar del grupo.

Las palabras del exatacante reflejan el respeto que ha ganado la selección dirigida por Néstor Lorenzo gracias a su capacidad para competir contra rivales de alto nivel y aprovechar la velocidad de sus hombres en ofensiva.

Jugadores como Luis Díaz, James Rodríguez y Richard Ríos aparecen como piezas fundamentales para poner en aprietos a una defensa portuguesa que contará con varias figuras de talla mundial.

Thierry Henry elogió a Colombia y encendió las alarmas en Portugal

Henry también dedicó parte de su análisis a Cristiano Ronaldo, referente y capitán de Portugal. El exjugador del Arsenal consideró que el éxito del conjunto europeo pasa por encontrar constantemente a su máxima estrella dentro del área.

“Hay que alimentar al ‘grandulón’. Hablé de desmarques, de atacar el primer palo, que él hizo y marcó. Si alimentas a este hombre y haces esos desmarques, sí, marca”, señaló.

Con ambos equipos ya clasificados, el duelo promete intensidad, talento y una exigente prueba para dos selecciones que buscan enviar un mensaje contundente antes del inicio de las rondas de eliminación directa.