Ana María Guzmán apagó la fiesta paraguaya con un gol relámpago

La reacción de la Selección Colombia femenina no tardó en llegar. Apenas cuatro minutos después de verse abajo en el marcador por el penalti convertido por Dulce Quintana, la Tricolor encontró el empate gracias a Ana María Guzmán, quien aprovechó una acción dentro del área para poner el 1-1 al minuto 7.

El encuentro había comenzado de manera frenética. Paraguay avisó desde el primer minuto con una llegada clara de Rebeca Fernández, cuyo remate fue controlado por Katherine Tapia. Sin embargo, segundos después la misma atacante provocó un penalti tras una falta de la guardameta colombiana. La árbitra no dudó en señalar el punto blanco y, al minuto 3, Dulce Quintana transformó la pena máxima en gol para adelantar a la Albirroja.

Golpe y reacción: Ana María Guzmán silenció la celebración paraguaya

Pero la respuesta colombiana fue inmediata. Con el equipo todavía asimilando el golpe, Ana María Guzmán apareció en el área rival para aprovechar un rebote que dejó la defensa paraguaya. La futbolista colombiana reaccionó con rapidez y sacó un remate de poca potencia, pero con la dirección suficiente para sorprender a la arquera Alicia Bobadilla.

El balón terminó ingresando por el palo derecho sin que la guardameta pudiera reaccionar, desatando la celebración de las jugadoras cafeteras y de los aficionados presentes.

La anotación de Guzmán cambió rápidamente el panorama del compromiso, devolviéndole confianza a Colombia y neutralizando el impacto del tanto paraguayo. Con apenas siete minutos disputados, el partido ya entregaba dos goles y confirmaba un inicio cargado de emociones en un duelo clave para las aspiraciones de ambas selecciones.