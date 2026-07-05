Árbitro de Colombia vs. Suiza ya fue protagonista en el Mundial por una histórica expulsión

La FIFA confirmó la designación arbitral para el duelo entre Colombia y Suiza por los octavos de final del Mundial 2026. El encargado de impartir justicia será el salvadoreño Iván Barton, quien dirigirá este martes 7 de julio el compromiso que se disputará desde las 3:00 de la tarde (hora de Colombia) en el BC Place de Vancouver.

Barton afronta su segundo Mundial de mayores, luego de haber participado en Qatar 2022, torneo en el que estuvo al frente de tres encuentros. En la actual Copa del Mundo ya suma dos apariciones y el choque entre colombianos y suizos será su tercer compromiso del certamen.

¿Quién es Iván Barton? El árbitro que impartirá justicia en Colombia vs. Suiza

Durante este Mundial, el juez centroamericano arbitró los partidos Japón vs. Suecia y Turquía vs. Paraguay. En este último protagonizó uno de los momentos más comentados del campeonato al convertirse en el primer árbitro en aplicar la denominada 'Ley Vinicius', expulsando al paraguayo Miguel Almirón tras un comportamiento considerado discriminatorio, una medida impulsada por la FIFA para combatir cualquier acto de racismo o discriminación dentro del terreno de juego.

Nacido en El Salvador el 27 de enero de 1991, Barton es árbitro internacional FIFA desde 2018 y se ha consolidado como uno de los jueces más importantes de la Concacaf.

Para el encuentro de octavos de final estará acompañado por una terna centroamericana. El también salvadoreño David Morán será el asistente número uno, mientras que el nicaragüense Antonio Pupiro ocupará la segunda bandera. Como cuarta árbitra fue designada la mexicana Katia García, mientras que su compatriota Sandra Ramírez ejercerá como árbitra de reserva.

FIFA eligió al árbitro de Colombia vs. Suiza: este es el historial de Iván Barton

En cuanto a su rendimiento en este Mundial, Barton ha mostrado un criterio disciplinario equilibrado. En dos partidos acumula seis tarjetas amarillas, con un promedio de tres por encuentro, además de una tarjeta roja.

No obstante, su actuación también ha generado críticas por algunos problemas de ubicación y decisiones discutidas durante el desarrollo de los encuentros.

El aspecto disciplinario podría ser determinante en Vancouver. Colombia llega a esta instancia con 49 faltas cometidas y seis tarjetas amarillas, mientras que Suiza registra 47 infracciones y apenas tres amonestaciones, cifras que anticipan un duelo intenso con un árbitro que estará bajo la lupa desde el primer minuto.