Así está el historial de Colombia contra Costa Rica: una paternidad que ilusiona antes del Mundial 2026

La Selección Colombia enfrenta este lunes 1 de junio su su partido de despida antes de emprender el viaje rumbo al Mundial de 2026. El rival será Costa Rica, en un encuentro que se disputará en el estadio El Campín de Bogotá y que servirá como despedida de la afición para el equipo dirigido por Néstor Lorenzo.

Más allá de la importancia emocional del compromiso, el duelo representa una oportunidad para que el cuerpo técnico termine de ajustar detalles tácticos y evalúe el rendimiento de algunos jugadores antes del debut mundialista. La expectativa es alta, especialmente porque los antecedentes recientes favorecen ampliamente al combinado cafetero.

La última vez que ambas selecciones se enfrentaron fue el 28 de junio de 2024, durante la fase de grupos de la Copa América disputada en Estados Unidos. En aquella ocasión, Colombia mostró una de sus mejores versiones y se impuso con autoridad por 3-0. Luis Díaz abrió el marcador desde el punto penal, mientras que Davinson Sánchez amplió la ventaja con un cabezazo. El tercer tanto llegó por intermedio de Jhon Córdoba, quien selló una victoria que confirmó la clasificación anticipada de la Tricolor a la siguiente ronda.

Para el compromiso de este lunes, Córdoba podría no estar desde el inicio debido a una molestia muscular que ha condicionado parte de su preparación, por lo que Lorenzo tendría la posibilidad de probar nuevas alternativas ofensivas.

El historial entre colombianos y costarricenses refleja una superioridad de la Tricolor, son ocho enfrentamientos registrados entre amistosos y torneos oficiales, Colombia suma siete victorias, mientras que Costa Rica apenas registra un triunfo.

Esa única derrota colombiana se produjo el 11 de junio de 2016 en la Copa América Centenario, cuando los centroamericanos sorprendieron con una victoria pese a los goles de Frank Fabra y Marlos Moreno. Ahora, una década después, Colombia intentará ratificar su dominio histórico y despedirse de su público con una actuación convincente antes de la gran cita mundialista.

NÉSTOR LORENZO ACTUALIZÓ EL DEPARTAMENTO MÉDICO: SOLO JHON CÓRDOBA ESTÁ ENTRE ALGODONES

Aunque todavía no es seguro, Jhon Córdoba, jugador del Krasnodar podría perderse el partido de despedida en Bogotá ante Costa Rica. Néstor Lorenzo afirmó que el único que tiene problemas es el atacante chocoano por un tema en el tendón. Sin embargo, poco a poco mejora en su recuperación.

Con este parte médico, parece que no habría problemas para que el delantero del Krasnodar sea protagonista, pero podrían descartarlo en este encuentro frente a Costa Rica para no forzar su recuperación, especialmente porque se acerca el debut en la cita orbital contra Uzbekistán.