Así llega Jordania: última prueba de la Selección Colombia antes del Mundial

La Selección Colombia entra en la recta final de su preparación para el Mundial 2026 y ya tiene definido su último examen antes del debut oficial. El equipo dirigido por Néstor Lorenzo enfrentará este 7 de junio a la Selección de Jordania en San Diego, Estados Unidos, en un amistoso que servirá para ajustar los últimos detalles de cara al estreno frente a Uzbekistán.

La Tricolor llega con confianza después de imponerse 3-1 a Costa Rica en Bogotá, resultado que dejó buenas sensaciones gracias a las anotaciones de Dávinson Sánchez, Luis Díaz y Luis Suárez. Tras ese compromiso, la delegación colombiana emprendió viaje hacia territorio estadounidense, donde completará su preparación antes de iniciar la competencia mundialista.

Colombia enfrenta su última prueba antes del Mundial

Enfrente estará una selección jordana que también participará en la Copa del Mundo, aunque su presente genera dudas. El conjunto dirigido por Jamal Sellami atraviesa una racha de cuatro partidos sin conocer la victoria, con dos empates y dos derrotas, números que contrastan con la ilusión de convertirse en una de las sorpresas del certamen.

Su más reciente presentación fue una dura derrota por 4-1 frente a Suiza. El marcador reflejó las dificultades que tuvo Jordania para competir ante una selección de mayor jerarquía. De hecho, la figura del encuentro fue el arquero Yazeed Abu Laila, quien evitó una goleada más amplia gracias a varias intervenciones decisivas, incluyendo atajadas en situaciones de mano a mano.

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El compromiso quedó prácticamente definido en la primera mitad, cuando Suiza tomó ventaja de 3-0. Para el complemento, Jordania realizó varias modificaciones y mostró una imagen más competitiva. Esa mejoría le permitió descontar mediante Fakhouri, aunque nunca estuvo cerca de revertir el resultado.

Uno de los antecedentes que más llama la atención para Colombia es el empate 2-2 que Jordania consiguió frente a Costa Rica en marzo, selección que recientemente fue superada por la Tricolor. Además, los jordanos ya se midieron este año a Uzbekistán, rival de Colombia en el debut mundialista, en un amistoso que terminó sin goles.

El equipo hace parte del Grupo J, enfrentando a Argentina, Argelia y Austria. El equipo asiático tuvo una histórica clasificación el 5 de junio de 2025, aseguró su plaza para la Copa Mundial de la FIFA 2026, la primera en su historia, con una victoria a domicilio por 3-0 sobre Omán.