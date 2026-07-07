Camilo Vargas encendió las alarmas tras un fuerte choque con Embolo

Uno de los momentos de mayor tensión del partido entre Colombia y Suiza se presentó en la segunda parte, cuando Breel Embolo y el arquero Camilo Vargas protagonizaron un fuerte choque dentro del área que obligó a detener el juego durante algunos instantes.

Tras recibir atención médica sobre el terreno de juego, tanto el delantero suizo como el guardameta de la selección Colombia pudieron reincorporarse al compromiso sin mayores inconvenientes.

El encuentro se reanudó poco después, con la Tricolor manteniendo la concentración en un duelo muy disputado por el cupo a los cuartos de final del Mundial 2026.

Camilo Vargas y Embolo protagonizaron un fuerte choque en una jugada anulada

La acción se originó tras un tiro libre indirecto ejecutado por el conjunto suizo. Luego de varios rebotes en el área colombiana, Embolo fue en busca del balón y terminó impactando con Vargas, quien salió con determinación para controlar la pelota y evitar cualquier opción de remate.

Aunque el golpe generó preocupación entre los jugadores de ambos equipos, el cuerpo arbitral ya había invalidado la jugada por una infracción previa, por lo que cualquier acción posterior quedó sin efecto.