¡Campeonas! Colombia conquistó la Liga de Naciones de Conmebol

Las campeonas también saben sufrir. Colombia protagonizó una noche de carácter, resiliencia y corazón para rescatar un importante triunfo 3-4 frente a Paraguay y consagrarse campeona de la Liga de Naciones Femenina de la Conmebol, en un partido vibrante que tuvo de todo: goles, emociones, polémicas y una heroína llamada Linda Caicedo.

La Tricolor comenzó la noche cuesta arriba. Apenas transcurrían tres minutos cuando Dulce Quintana convirtió un penalti para adelantar a Paraguay. Colombia respondió de inmediato por intermedio de Ana María Guzmán, pero la Albirroja volvió a golpear antes de los diez minutos con un cabezazo de Claudia Martínez para el 2-1.

Lejos de caerse, las dirigidas por el cuerpo técnico nacional buscaron la igualdad con insistencia. Incluso celebraron un gol de Gisela Robledo que fue anulado por fuera de lugar. Sin embargo, la recompensa llegó antes del descanso gracias a un espectacular remate de Marcela Restrepo desde fuera del área que puso el 2-2 y encendió la ilusión colombiana.

Cuando parecía que el impulso estaba del lado cafetero, Paraguay volvió a sorprender, antes del entretiempo, Lice Chamorro sacó un potente disparo desde el costado derecho y marcó un auténtico golazo para devolverle la ventaja a las guaraníes.

El tiempo corría y el título parecía complicarse, pero Colombia nunca dejó de creer. Linda Caicedo, la gran figura de esta generación, asumió la responsabilidad cuando más la necesitaba su equipo. Al minuto 60 tomó la pelota dentro del área, encontró el espacio y definió con calidad al palo derecho para vencer a Alicia Bobadilla y establecer el 3-3. Ana María Guzmán logró al 85, el gol del título.

El equipo colombiano llegó a la última jornada con 17 puntos, con el triunfo llegó a 20; sin embargo, su más inmediato perseguidor, Argentina, llegó con 15, que ganó 1-0 contra Ecuador, con el que llegaron a 18 unidades.

Con la ausencia de Brasil, el equipo de Ángelo Marsiglia aprovechó para consolidarse en el próximo Mundial de cual las cariocas serán sede en el 2027. La tricolor se quedó con uno de los cupos directos en esta nueva modalidad de asignación de cupos, anteriormente se hacía con la Copa América.