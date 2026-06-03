Chicho Serna defiende a Sebastián Villa para la Selección Colombia: “No es justo condenarlo para toda la vida”

La posibilidad de que Sebastián Villa hiciera parte de la lista definitiva de la Selección Colombia para el Mundial sigue generando un intenso debate en el país. El delantero que juega en Independiente de Rivadavia no fue llamado, pero hoy sigue dejando sensaciones y comentarios en el mundo futbolístico.

Mientras una parte de la opinión pública rechazó la presencia del delantero debido a sus antecedentes judiciales, una de las voces más influyentes que ha salido en su defensa, es la de Mauricio “Chicho” Serna, histórico exjugador de Boca Juniors y una persona que compartió de cerca con el atacante durante su paso por la dirigencia del club argentino del que fue jugador.

Serna dejó clara su postura al considerar que Villa ya asumió las consecuencias de sus errores y que no debería ser excluido de manera permanente del fútbol de alto nivel. “Yo creo que... A ver… cuando yo al principio dije que para mí tenía que estar en la selección. Para mí, y que no digo esto ahora, que para mí no es justo condenar a un jugador de fútbol para toda la vida”, afirmó el ex mediocampista.

Sin embargo, el exfutbolista colombiano aclaró que su respaldo a una eventual convocatoria no significa que justifique los hechos que rodearon al atacante. Por el contrario, reconoció que Villa cometió un error y que tuvo que afrontar las consecuencias de sus actos.

La firme postura de Chicho Serna sobre Sebastián Villa y el Mundial: “Él pagó con creces su error”

“No es justo. Lo que hizo no está bien. Él se equivocó y yo creo que pagó. Y pagó con creces su error. Pero entonces la sociedad lo va a condenar con cadena perpetua”, señaló Serna, quien considera que el debate debe incluir la posibilidad de la reintegración y la segunda oportunidad.

El ex referente de Boca también recordó que vivió de cerca todo el proceso que atravesó el jugador durante su etapa en Argentina. “Y no valido lo que hizo, no, reprocho hasta el final porque me tocó vivirlo con él estando de Boca. Y me tocó acompañarle en todo ese proceso”, explicó.

Serna insistió en que la discusión trasciende lo deportivo y toca aspectos sociales más profundos. “Pero también digo, a veces la sociedad es muy justa y lo estamos condenando para toda la vida. Porque si así fuera todo ¿sabes cuántos estaríamos o estarían condenados en sus actividades para toda la vida?”, concluyó.