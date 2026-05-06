Colombia conoció rival para clasificar al Mundial Sub-17: fecha y hora de Play-Offs

Desde el 2025, la FIFA definió que hasta 2030 se jugaría un Sudamericano Femenino de la categoría Sub-17 y un Mundial en Marruecos como sede definida. Cinco años de esta competencia y en la primera edición que se disputó en Colombia, Paraguay fue la campeona.

Ahora en Paraguay la actual campeona desilusionó y quedó eliminada. Colombia tampoco pudo llegar a las semifinales y debía esperar por su rival que iba a salir del partido entre Argentina, que clasificó primera del Grupo A y Venezuela que quedó segunda del B.

Infortunadamente, Colombia no pudo clasificar a las semifinales que le hubiese dado la oportunidad de sellar la clasificación al Mundial, y, además, que seguía latente el sueño de quedar campeonas como lo hizo la selección masculina Sub-17 días anteriores, justamente en Paraguay. Sin embargo, había revancha para las dirigidas por Carlos Paniagua.

EL RIVAL DE COLOMBIA EN LOS PLAY-OFFS DEL SUDAMERICANO SUB-17

La Selección Colombia quedó en la tercera posición del Campeonato Sudamericano Sub-17 después de un triple empate en la tabla con Argentina y Chile. Las tres quedaron con ocho unidades, y, pese a que las cafeteras tenían mejor diferencia de gol, ese componente no les dio la mano.

En el sistema de empates, clasifican clubes por resultado directo entre sí. Argentina, Chile y Colombia igualaron en sus respectivos cara a cara, y el segundo ítem es el tema de los goles en esos encuentros. Las argentinas marcaron tres, las chilenas dos, y las colombianas solo uno cuando empataron con la ‘Albiceleste’ a un tanto.

Bajo ese panorama, Colombia esperaba rival que iba a salir de la primera semifinal entre Argentina vs Venezuela. Fue un vibrante duelo y muy parejo en el que las argentinas lograron sacar el marcador sobre los 88 minutos con un solitario tanto de Agustina Maldonado desde el punto penal.

Con este resultado, Argentina selló la clasificación al Mundial y jugará la final del Sudamericano Sub-17 contra Brasil o frente a Chile. Ecuador esperará rival entre esas dos. Colombia tendrá que medirse con Venezuela en los Play-Offs para ir a la Copa del Mundo de Marruecos.

FECHA Y HORA DEL PARTIDO ENTRE COLOMBIA VS VENEZUELA

Esta eliminación de Venezuela que ahora deberá disputar los Play-Offs del Mundial de Marruecos contra Colombia será crucial para definir uno de los otros dos cupos para la Copa del Mundo. Quien gane se quedará con ese boleto, la que pierda será eliminada.

El partido entre Colombia vs Venezuela se disputará el próximo sábado 9 de mayo en el Estadio Ameliano, Villeta, Paraguay a partir de las 3 de la tarde. Ahí se conocerá quién acompañará a Argentina y a Brasil o Chile en el Mundial de Marruecos. Además, horas más tarde, Ecuador tendrá que enfrentar a quien pierda en ese cruce entre brasileñas y chilenas.