Colombia esconde sus cartas: así prepara, a puerta cerrada, el duelo contra Suiza

La Selección Colombia ya cambió el chip y se enfoca por completo en el reto de los octavos de final del Mundial 2026. El equipo dirigido por Néstor Lorenzo arribó a Vancouver, Canadá, donde ultima detalles para enfrentar a Suiza en un compromiso que define su continuidad en la Copa del Mundo.

El encuentro se disputa este martes 7 de julio a las 3:00 p. m. (hora de Colombia) y los aficionados podrán seguir toda la emoción EN VIV a través del Canal RCN, DeportesRCN.com y la App Canal RCN, con una completa cobertura de uno de los partidos más importantes para la 'Tricolor' en el certamen.

Antes de emprender el viaje hacia territorio canadiense, Colombia cumplió su última práctica en Kansas City, sede donde consiguió el boleto a la siguiente ronda tras imponerse por 1-0 a Ghana.

Néstor Lorenzo toma una decisión clave antes de enfrentar a Suiza

La jornada de entrenamiento de la mañana tuvo lugar en el Kansas Sports Stadium con trabajos de coordinación y movilidad articular como parte del calentamiento. Posteriormente, el cuerpo técnico organizó cuatro bloques de fútbol en espacio reducido para afinar conceptos tácticos de cara al duelo contra los europeos.

Sin embargo, la sesión no pudo completarse en su totalidad, ya que un fuerte aguacero obligó a suspender la parte final del entrenamiento, aunque esto no alteró los planes de viaje del combinado nacional.

Sobre las 5:00 de la tarde de este sábado (hora local), la delegación colombiana tomó un vuelo directo hacia Vancouver y aterrizó a las 6:40 p. m., sin inconvenientes, iniciando así una nueva etapa de preparación con el objetivo de seguir haciendo historia en el Mundial.

La Selección Colombia llegó a Vancouver y entrenará a puerta cerrada antes de Suiza

La Federación Colombiana de Fútbol confirmó que el entrenamiento programado para este domingo se realizó a puerta cerrada en Killarney Park desde las 10:00 de la mañana (hora local), una decisión habitual en instancias definitivas para trabajar aspectos tácticos con total reserva.

Colombia llega con el ánimo en lo más alto luego de asegurar su clasificación gracias al gol de Jhon Arias a los 14 minutos frente a Ghana, resultado que le permitió avanzar como uno de los protagonistas del torneo.

Ahora, el desafío será una exigente selección de Suiza, en un duelo de eliminación directa donde no habrá margen de error y en el que la 'Tricolor' buscará dar un paso más hacia el sueño de conquistar el primer título mundial de su historia.