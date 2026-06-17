Colombia invadió el Ángel de la Independencia en Ciudad de México

Unos 3.000 aficionados colombianos se concentraron este martes en el monumento Ángel de la Independencia, en la céntrica avenida Paseo de la Reforma en Ciudad de México, para alentar a su selección, que este miércoles comienza su participación en el Mundial.

A 24 horas del debut contra Uzbekistán en el Estadio Ciudad de México, conocido como Azteca, los colombianos tiñeron el emblemático sector con los colores amarillo, azul y rojo de la bandera y el uniforme de la selección.

Con camisetas, banderas y tambores, los colombianos, que ya se veían en días previos por esa zona de la capital mexicana, decidieron salir a las calles de la metrópoli para hacer patente su júbilo por la presentación de su selección.

Espectacular banderazo de Colombia antes del duelo contra Uzbekistán

Además, los aficionados colombianos, que en cada tanto entonaron cánticos dedicados al equipo y sus jugadores.

El lugar es conocido por ser el sitio de festejo de los mexicanos tras los triunfos de su selección.

Este martes, el defensor Santiago Arias y el delantero Luis Suárez expresaron su confianza en poder superar a un rival que elogiaron.

La selección colombiana entrenó hoy en las instalaciones del Club América, al sur de la capital mexicana, donde cerró su preparación para su primer juego de este Mundial en el estadio Ciudad de México, mejor conocido como Estadio Azteca.

Colombia forma parte del grupo K, junto a Uzbekistán, Portugal y República Democrática del Congo.