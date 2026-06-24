Colombia salió con todo, pero desperdició una chance inmejorable

La Selección Colombia tuvo una oportunidad inmejorable para abrir el marcador en los primeros instantes de su compromiso frente a República Democrática del Congo, correspondiente a la segunda fecha del Grupo K del Mundial 2026.

El conjunto dirigido por Néstor Lorenzo salió decidido a imponer condiciones desde el pitazo inicial y estuvo muy cerca de encontrar el gol apenas comenzado el encuentro.

La acción nació tras una rápida aproximación ofensiva que terminó en los pies de Jhon Arias, quien sacó un remate que exigió una notable intervención del arquero Lionel M’Pasi.

El guardameta congoleño respondió con reflejos para evitar la caída de su arco, pero dejó un rebote peligroso dentro del área. Allí apareció Daniel Muñoz, que llegó con libertad para definir. Sin embargo, cuando parecía que Colombia tenía el primer tanto asegurado, el lateral envió el balón por fuera del palo izquierdo, desperdiciando una ocasión clarísima para adelantar a la Tricolor.

La respuesta de los africanos no tardó en llegar. Apenas en el minuto uno, Edo Kayembe aprovechó un espacio fuera del área y sacó un potente disparo que pasó muy cerca del poste derecho defendido por Camilo Vargas, generando preocupación en la defensa colombiana.

El inicio del partido dejó claro que ambos equipos salieron con ambición y sin especular. Colombia busca una victoria que le permita acercarse a la clasificación a los dieciseisavos de final, mientras que República Democrática del Congo pretende dar otro golpe sobre la mesa después de sorprender a Portugal en la primera jornada.

Los primeros minutos en Guadalajara mostraron un duelo abierto, con emociones en ambas áreas y dos selecciones decididas a buscar el arco rival desde el comienzo.