Colombia se encontrará con un técnico imparable: lleva números de récord mundial

Colombia tendrá un desafío de máxima exigencia cuando enfrente a Portugal en el Mundial 2026. Al frente del combinado europeo está Roberto Martínez, un entrenador que no solo ha construido una selección competitiva alrededor de figuras como Cristiano Ronaldo, sino que también ha alcanzado registros históricos que lo ubican entre los técnicos más destacados de la historia del fútbol mundial.

El entrenador español acaba de convertirse en el seleccionador de su país con más victorias en fases finales de la Copa del Mundo. Martínez llegó a ocho triunfos mundialistas: siete conseguidos durante su etapa al mando de Bélgica y uno con Portugal, superando así la marca de Vicente del Bosque, quien logró siete victorias con España en diez partidos disputados en Mundiales.

Roberto Martínez, el técnico que amenaza a Colombia con números históricos al frente de Portugal

Además, el técnico catalán alcanzó su tercera participación en una fase final del máximo torneo internacional, un registro que también lo convierte en el entrenador español con más presencias mundialistas.

Desde su llegada al banquillo portugués en enero de 2023, Roberto Martínez ha transformado los números de una selección que atraviesa una etapa dorada.

En 40 partidos dirigidos acumula 28 victorias, siete empates y apenas cinco derrotas, cifras que representan un 70 % de triunfos, el porcentaje más alto conseguido por un seleccionador en la historia de la Selección de Portugal.

El dato que preocupa a Colombia: el técnico de Portugal está haciendo historia

Su rendimiento también se refleja en los torneos oficiales. De los 31 encuentros competitivos bajo su dirección, Portugal ganó 22, empató seis y perdió únicamente tres. A esto se suma la conquista de la Liga de Naciones de la UEFA, el primer gran título del técnico español al frente del equipo luso.

En ataque, Portugal se ha convertido en una máquina ofensiva. Durante la era Martínez ha marcado 102 goles en 40 partidos, con un promedio de 2,55 tantos por encuentro.

Además, alcanzó los 100 goles como seleccionador en apenas 39 partidos, convirtiéndose en el entrenador que más rápido llegó a esa cifra en la historia del combinado portugués.

Con estos antecedentes, Colombia se prepara para enfrentar a un rival dirigido por un técnico que ha encontrado equilibrio entre experiencia, talento ofensivo y resultados. Roberto Martínez llega al duelo del Grupo K como una de las grandes amenazas del camino mundialista de la selección colombiana.