Colombia Sub-17 clasificó al Mundial 2026 y a semifinales del Sudamericano

La Selección Colombia Sub-17 escribió una página destacada este domingo 12 de abril al vencer 2-0 a Paraguay y asegurar su clasificación a las semifinales del Sudamericano, además de sellar su tiquete a la Copa Mundial masculina de la categoría que se disputará en 2026 en Qatar.

El equipo dirigido por Freddy Hurtado mostró personalidad desde el arranque, con una propuesta ofensiva que le permitió adueñarse del balón y generar peligro constante en campo rival. La presión alta y la movilidad en ataque fueron claves para inclinar el juego a su favor en los primeros minutos.

La recompensa llegó al minuto 22, cuando Matías Caicedo capitalizó una de las aproximaciones para abrir el marcador y encaminar el triunfo. Con la ventaja, Colombia mantuvo el orden defensivo y supo administrar el ritmo del compromiso ante un Paraguay que intentó reaccionar, pero sin claridad en el último tercio.

En la segunda mitad, el conjunto nacional sostuvo su intensidad y cerró el partido en el tramo final. Al minuto 82, Adrián Mosquera sentenció el 2-0 definitivo, desatando la celebración del banquillo colombiano y confirmando la clasificación tanto a semifinales como al Mundial.

Con este logro, la Federación Colombiana de Fútbol suma una nueva alegría, al asegurar su segunda presencia en torneos orbitales juveniles, tras la clasificación a la Copa Mundial Femenina Sub-20.

Colombia formó con Luigi Ortiz; Edwin Estrella, Juan Fori, Santiago Vallecilla, Anderson Murillo; Éider Carrillo, Samuel Martínez, Miguel Agámez; José Escorcia, Matías Caicedo y Adrián Mosquera.