La Selección Colombia Sub-20 afrontará este domingo 7 de junio un compromiso decisivo en el Torneo Maurice Revello de Francia, certamen internacional que anteriormente era conocido como el Esperanzas de Toulon. El equipo dirigido por el entrenador César Torres llega golpeado tras dos derrotas consecutivas y necesita una victoria para recuperar confianza y mantenerse competitivo en el campeonato.

El combinado nacional todavía no ha logrado sumar puntos en el certamen. En su estreno protagonizó un partido lleno de emociones frente a Arabia Saudita, pero terminó cayendo por 5-3 en un encuentro marcado por los errores defensivos y la efectividad ofensiva de su rival. Posteriormente, Colombia volvió a tropezar, esta vez por la mínima diferencia frente a China, resultado que complicó aún más sus aspiraciones en la fase de grupos.

Ahora, la ‘Tricolor’ tendrá una nueva oportunidad para cambiar el rumbo cuando enfrente a República del Congo en la tercera jornada del torneo. El compromiso se disputará el domingo 7 de junio a partir de las 8:00 de la mañana, hora colombiana, en la ciudad de Aubagne, Francia.

Colombia tiene una nueva oportunidad en el Maurice Revello: se juega gran parte de sus opciones ante República del Congo

Más allá de la necesidad de sumar puntos, el encuentro representa una prueba importante para un grupo de jugadores que busca consolidarse de cara a futuros retos internacionales. El cuerpo técnico espera corregir los problemas defensivos evidenciados en las primeras presentaciones y encontrar una mayor regularidad en el funcionamiento colectivo.

Tras el duelo contra el conjunto africano, Colombia cerrará su participación en la fase de grupos enfrentando a Túnez. Ese compromiso está programado para el miércoles 10 de junio a las 12:00 del mediodía, hora colombiana, en la ciudad de Toulon.

Tercera fecha

Fecha: Domingo 7 de junio

Partido: Colombia vs República del Congo

Hora: 8:00 AM (Hora Col)

Lugar: Aubagne, Francia

Cuarta fecha

Fecha: Miércoles 10 de junio

Partido: Colombia vs Túnez

Hora: 12:00 PM (Hora Col)

Lugar: Toulon, Francia