Colombia tocó la perfección: hace 25 años ganó la Copa América con un récord inolvidable

El 29 de julio quedó marcado con letras doradas en la historia del fútbol colombiano. Hace 25 años, la Selección Colombia conquistó la Copa América 2001, el único título de mayores de la Conmebol en su palmarés, tras vencer 1-0 a México en la gran final disputada en el estadio El Campín de Bogotá.

El equipo dirigido por Francisco 'Pacho' Maturana firmó una campaña perfecta. No solo levantó el trofeo en condición de local, sino que lo hizo de manera invicta y con un registro que aún permanece en la memoria de los aficionados: terminó el torneo sin recibir un solo gol.

Hace 25 años, Colombia tocó la gloria: el invicto histórico que le dio la Copa América de 2001

El camino hacia el título comenzó con un sólido rendimiento en la fase de grupos. Colombia derrotó 2-0 a Venezuela, superó 1-0 a Ecuador y venció 2-0 a Chile para avanzar con puntaje ideal. En los cuartos de final goleó 3-0 a Perú, mientras que en las semifinales dejó en el camino a la sorprendente Honduras con un triunfo por 2-0.

La gran final enfrentó a la Tricolor contra México. En un partido muy disputado, Iván Ramiro Córdoba se convirtió en el héroe de la noche al marcar de cabeza el único gol del encuentro, suficiente para desatar la celebración de todo un país.

La histórica Colombia de Maturana: 25 años del título que conquistó sin recibir un solo gol

Más allá del resultado, aquella selección dejó cifras memorables. Marcó 11 goles y terminó el campeonato con la valla invicta gracias a las actuaciones del arquero Óscar Córdoba. Además, Víctor Hugo Aristizábal fue el máximo goleador del certamen con seis anotaciones.

El título tuvo un significado especial porque se consiguió en medio de un contexto complejo para el país, marcado por la incertidumbre sobre la realización del torneo debido a la situación de orden público.

Pese a ello, Colombia respondió dentro y fuera de la cancha y escribió una de las páginas más gloriosas de su historia futbolística, una hazaña que, 25 años después, continúa siendo motivo de orgullo para millones de aficionados.