Colombia va con todo contra el Congo: el once titular para buscar la clasificación

La Selección Colombia prepara su segundo partido del Mundial 2026 ante República Democrática del Congo con la posibilidad de asegurar su clasificación a los dieciseisavos de final.

El técnico Néstor Lorenzo mantendría la base que derrotó 3-1 a Uzbekistán en el debut.

La principal duda del entrenador argentino estaba relacionada con Luis Díaz, quien presentó una molestia física en los últimos días, pero el atacante del Bayern Múnich evolucionó favorablemente y estaría disponible para liderar el ataque colombiano junto a Luis Suárez.

El equipo nacional buscará superar a una selección congoleña que sorprendió en su estreno al empatar 1-1 frente a Portugal y que intentará repetir su fórmula defensiva para complicar a los dirigidos por Lorenzo.

No hay sorpresa en la titular de Colombia contra Congo: va Suárez y no Córdoba

La probable formación de Colombia sería con Camilo Vargas en el arco; Daniel Muñoz, Jhon Lucumí, Davinson Sánchez y Johan Mojica en defensa; Jhon Arias, Jefferson Lerma y James Rodríguez en el mediocampo; mientras que Luis Díaz y Luis Suárez comandarían la ofensiva.

Colombia sabe que una victoria ante los ‘Leopardos’ le permitiría avanzar anticipadamente en el Grupo K, aunque tendrá enfrente a un rival que llega motivado tras frenar a Cristiano Ronaldo y compañía en la primera jornada.

Selección Colombia: Camilo Vargas; Daniel Muñoz, Jhon Lucumí, Gustavo Puerta, Johan Mojica, Davinson Sánchez; Jhon Arias, Jefferson Lerma, James Rodríguez; Luis Díaz y Luis Suárez.