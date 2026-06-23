La Selección Colombia está lista para enfrentar este martes 23 de junio a la República Democrática del Congo en partido válido por la segunda fecha del grupo K en la Copa de Mundo.

Colombia Vs Congo: hora y dónde VER EN VIVO la Copa de Mundo por Fútbol RCN

El partido entre la Selección Colombia contra la República Democrática del Congo se disputa este martes 23 de junio a partir de las 9:00 de la noche. El compromiso se podrá VER EN VIVO por la señal abierta del Canal RCN con una increíble transmisión que dará inicio desde las 7:00 P.M.

El duelo también tendrá transmisión ONLINE por la APP del Canal RCN y el canal de YouTube de RCN.

Así llega Colombia al partido contra el Congo

La Selección Colombia llega al partido contra la República Democrática del Congo, después de haber debutado con victoria 3-1 sobre Uzbekistán.

El equipo dirigido por Néstor Lorenzo tratará de lograr un nuevo triunfo para asegurar anticipadamente la clasificación a la ronda de dieciseisavos de final.

La Selección Colombia no cuenta con jugadores lesionados, ya que Jhon Córdoba se recuperó de sus molestias y está disponible para sumar minutos.

El único deportista advertido es Johan Mojica, quien fue amonestado frente a Uzbekistán y en caso de ver una nueva tarjeta amarilla será baja frente a Portugal.