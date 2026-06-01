La Selección Colombia enfrenta este lunes 1 de junio al seleccionado de Costa Rica en el estadio El Campín de Bogotá en e partido de despedida del equipo nacional antes de emprender viaje para disputar la Copa del Mundo.

Colombia vs. Costa Rica 🔴EN VIVO🔴 | Recta Final - Copa Mundial 2026

Todas las emociones del partido entre la Selección Colombia contra Costa Rica se podrán seguir EN VIVO por la señal abierta del Canal RCN y también por la APP de Canal RCN.

El compromiso cuenta con transmisión ONLINE EN VIVO por Deportes RCN y su canal de YouTube.

Colombia ultima detalles para la Copa del Mundo

La Selección Colombia recibe a Costa Rica con el objetivo de llegar en el mejor nivel posible al debut en la Copa del Mundo el 17 de junio frente a Uzbekistán.

El equipo nacional aprovechará el compromiso para darle rodaje a algunos jugadores que no tuvieron mucha continuidad en la temporada con sus clubes.

Sin embargo, también hay algunos futbolistas como Jefferson Lerma, Daniel Muñoz y Jhon Córdoba que no podrán disputar el juego, pero sí harán parte de la delegación.