Colombia Vs Costa Rica: hora y cómo VER EN VIVO el amistoso de despedida en Bogotá

La Selección Colombia adelanta su preparación para llegar en el mejor nivel posible a la Copa del Mundo 2026. Desde el pasado 25 de mayo, el equipo nacional comenzó la concentración oficial en Bogotá, en donde alterna los trabajos entre la sede de la Federación Colombiana de Fútbol y el estadio Metropolitano de Techo.

Colombia jugará amistoso de despedida

Antes de emprender viaje a Estados Unidos y a México, la Selección Colombia tiene previsto un partido de despedida en el estadio El Campín de Bogotá frente a Costa Rica.

En dicho encuentro, el equipo nacional tiene como objetivo acercarse a la afición y recibir el apoyo de los fanáticos de la Selección Colombia de cara a la Copa del Mundo.

Colombia Vs Costa Rica: hora y cómo VER EN VIVO el amistoso

El partido entre la Selección Colombia contra Costa Rica de despedida antes de la Copa del Mundo se jugará este lunes 1 de junio en el estado El Campín de Bogotá a partir de las 6:00 de la tarde.

La transmisión dará inicio desde las 4:00 de la tarde.

El compromiso se podrá VER EN VIVO por la señal del Canal RCN y también por la APP del Canal RCN. Finalmente, el duelo contará con transmisión ONNLINE de Deportes RCN.