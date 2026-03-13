Colombia vs. Croacia: hora y cómo ver el amistoso del 26 de marzo por Fútbol RCN

La Selección Colombia continúa su preparación rumbo a la gran cita del fútbol mundial con un amistoso internacional de alto nivel. Este jueves 26 de marzo, el equipo dirigido por el argentino Néstor Lorenzo se enfrentará a Croacia en un duelo que promete emociones y que podrá verse en vivo a través de Fútbol RCN.

El encuentro se disputará en el Camping World Stadium de Orlando, Estados Unidos, como parte de la serie internacional de partidos amistosos conocida como “Road to 26”, un ciclo de preparación que reúne a varias selecciones clasificadas al Mundial de 2026.

A qué hora juega Colombia vs. Croacia

El partido entre Colombia y Croacia se jugará el jueves 26 de marzo a las 6:30 p. m. (hora de Colombia) y la transmisión de Fútbol RCN será desde las 5:30 p.m.

Este amistoso será una oportunidad importante para que el equipo nacional pruebe variantes, observe nuevos talentos y afine detalles tácticos antes de las próximas competencias internacionales.

Cómo ver Colombia vs. Croacia EN VIVO

Los aficionados podrán seguir el partido Colombia vs. Croacia en vivo por la APP del Canal RCN y la señal principal del Canal, así como el canal de Youtube de Deportes RCN, con una cobertura especial que incluirá previa, análisis y todos los detalles del encuentro..

Un rival europeo de alto nivel

Croacia llega a este compromiso como una de las selecciones europeas más competitivas de los últimos años. El combinado balcánico ha sido protagonista en torneos internacionales recientes y cuenta con futbolistas de gran experiencia en las principales ligas del mundo.

Para Colombia, este partido representa una prueba exigente que permitirá medir el nivel del equipo frente a un rival acostumbrado a disputar instancias definitivas en competiciones internacionales.

Un duelo histórico entre selecciones

Este amistoso también tiene un componente especial: será el primer enfrentamiento oficial entre Colombia y Croacia a nivel de selecciones mayores, lo que añade un ingrediente histórico al partido.

El compromiso forma parte de una gira internacional en la que la Selección Colombia enfrentará a importantes rivales como parte de su preparación para los grandes retos del calendario futbolístico. El próximo domingo 30 el rival será Francia, actual subcampeón del mundo y el juego también lo transmitirá Fútbol RCN.

Así que prográmese: jueves 26 de marzo, 5:30 p. m., la Tricolor tendrá una nueva prueba internacional y usted podrá vivir cada jugada, cada emoción y cada gol por Fútbol RCN. ⚽🇨🇴