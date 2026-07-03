Colombia VS. Ghana | EN VIVO HOY | Copa Mundial 2026 ⚽ - 16avos de final | Canal RCN

La Selección Colombia enfrenta este viernes 3 de julio a Ghana en partido válido por los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo, que tiene sede en el estadio de Kansas City.

Colombia Vs Ghana EN VIVO: hora y cómo los 16avos de final de la Copa del Mundo

El partido entre la Selección Colombia contra Ghana por los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo se disputa este viernes 3 de julio a partir de las 8:30 de la noche en el estadio de Kansas City.

El compromiso tendrá transmisión EN VIVO por la señal abierta del Canal RCN desde las 6:30 de la tarde. Toda las emociones del duelo también se pueden seguir EN VIVO por la APP de Canal RCN y por el canal de YouTube del Canal RCN.

Así llega Colombia al partido contra Ghana

La Selección Colombia llega al partido contra Ghana, después de liderar el grupo K de la Copa del Mundo con siete puntos, luego de haber derrotado a Uzbekistán y a la República Democrática del Congo. El equipo nacional, además, empató con Portugal.

Según dio a conocer el director técnico Néstor Lorenzo, Colombia no tiene jugadores inhabilitados ni lesionados.

Así llega Ghana al partido contra Colombia

La selección de Ghana clasificó a la ronda de dieciseisavos de final de la Copa del Mundo como una de las mejores terceras.

El conjunto africano se ubicó en la tercera posición del grupo L por detrás de Inglaterra y Croacia.