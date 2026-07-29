Colombia Vs Jamaica EN VIVO | Fútbol femenino Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026

La Selección Colombia femenina está lista para debutar en la fase de grupos de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026 enfrentando este miércoles 29 de julio a Jamaica en duelo válido por la zona B.

El equipo nacional llega como uno de los favoritos para quedarse con la medalla de oro, después de haber conquistado el título de la Conmebol Liga de Naciones.

Natalia Giraldo, Stefania Perlaza, Juana Ortegón, Sara Martínez, Daniela Garavito, Mariana Muñoz e Ingrid Guerra son las futbolistas con mayor experiencia en Colombia, teniendo en cuenta que el director técnico Ángelo Marsiglia decidió afrontar el certamen con una nómina alterna para darle rodaje internacional a jugadoras que se perfilan para ocupar un lugar en el recambio generacional.

Colombia Vs Jamaica: hora y cómo VER EN VIVO el fútbol femenino de los Juegos Centroamericanos y del Caribe

El partido entre la Selección Colombia contra Jamaica por la fecha 1 del grupo B en el fútbol femenino de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026 se disputa este miércoles 29 de julio a partir de las 3:00 de la tarde en el Estadio El Cóndor, La Vega.

El compromiso se podrá VER EN VIVO por el canal de YouTube Centro Caribe Sports Channel.

Colombia busca el título

La Selección Colombia inicia de esta manera el camino para conquistar la medalla de oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, teniendo en cuenta que ya logró dicho galardón en la edición de 2014 que tuvo sede en Veracruz, México.