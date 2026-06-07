La Selección Colombia enfrenta este domingo el último examen antes del inicio de la Copa Mundial de 2026 al medirse a Jordania en el Snapdragon Stadium de San Diego, Estados Unidos. Más allá del resultado, el compromiso representa una oportunidad clave para que el técnico Néstor Lorenzo ajuste los últimos detalles de cara al debut mundialista frente a Uzbekistán el próximo 17 de junio.

Transmisión por el Canal RCN - Youtube y la APP del Canal RCN en su sección Deportes

Tras la victoria 3-1 sobre Costa Rica en Bogotá, el cuerpo técnico planea presentar una nómina más cercana a la que competirá en el Grupo K, donde también figuran Portugal y la República Democrática del Congo.

La expectativa gira alrededor de figuras como James Rodríguez, Luis Díaz, Davinson Sánchez, Daniel Muñoz y Jefferson Lerma, quienes podrían compartir minutos en un equipo que busca consolidar su funcionamiento antes del reto más importante de los últimos años.

Colombia se pone a prueba ante Jordania antes del Mundial

“Contra Jordania es el partido previo a la Copa del Mundo y tenemos que asumir que si queremos llegar lejos como queremos, tenemos que mejorar por más de que vayamos partido a partido. Ni una derrota, ni una victoria marca el futuro”, afirmó Lorenzo en la antesala del compromiso.

Enfrente estará una Jordania que también utilizará el duelo como ensayo general antes de disputar el primer Mundial de su historia. El conjunto dirigido por Jamal Sellami atraviesa una racha de cuatro partidos sin conocer la victoria, aunque mantiene la ilusión de sorprender en el Grupo J, donde compartirá zona con Argentina, Argelia y Austria.

Los jordanos llegan con bajas sensibles en ataque, pero cuentan con futbolistas destacados como Mousa Al-Tamari y Ali Olwan, quienes intentarán medir el verdadero nivel de una Colombia que quiere llegar al Mundial con confianza, solidez y la convicción de que está lista para competir entre las mejores selecciones del planeta.