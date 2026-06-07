Colombia Vs Jordania: hora y cómo VER EN VIVO el último amistoso antes del Mundial

La Selección Colombia afronta su última prueba antes de debutar en la Copa del Mundo este domingo 7 de junio enfrentando en el Snapdragon Stadium de San Diego, Estados Unidos, al seleccionado de Jordania.

Colombia Vs Jordania: hora y cómo VER EN VIVO por RCN

El partido entre la Selección Colombia contra Jordania se disputa este domingo 7 de junio en el Snapdragon Stadium de San Diego, Estados Unidos, a partir de las 6:00 P.M., horario colombiano y 4:00 P.M., horario de San Diego.

Todas las emociones del compromiso se podrán VER EN VIVO por la señal del Canal RCN y a través de la APP de RCN desde las 5:00 P.M.

El duelo también estará disponible por el YouTube de Fútbol RCN.

La transmisión estará a cargo de Eduardo Luis López, Juan Felipe Cadavid, Juan José Peláez y Ricardo Henao.

Así llega Colombia al amistoso contra Jordania

La Selección Colombia llega al amistoso contra Jordania, después de haber superado con marcador de 3-1 a Costa Rica en el partido de despedida de la afición colombiana en el estadio El Campín.

Los dirigidos por Néstor Lorenzo se medirán con Jordania, luego de haber llegado el pasado viernes a San Diego y antes de viajar el lunes 8 de junio a Guadalajara, sede final para disputar la Copa del Mundo.

Néstor Lorenzo, entrenador del equipo nacional, tiene a todo el plantel de 26 jugadores a disposición para afrontar el partido.