Colombia Vs Panamá EN VIVO | Fútbol masculino Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026

La Selección Colombia masculina sub 19 inicia este jueves 30 de julio su camino en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026 enfrentando a Panamá en partido válido por la fecha 1 del grupo B.

El equipo nacional, que disputa el certamen con nómina sub 19, intentará conseguir su cuarta medalla de oro en la historia de las justas.

Colombia Vs Panamá: hora y cómo VER EN VIVO el fútbol masculino de los Juegos Centroamericanos y del Caribe

El partido entre la Selección Colombia contra Panamá por la fecha 1 del grupo B en el fútbol masculino de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026 se disputa este jueves 30 de julio a partir de las 3:00 de la tarde en el Estadio Moca 85, Moca, (República Dominicana).

El compromiso se podrá VER EN VIVO por el canal de YouTube Centro Caribe Sports Channel.

Historial de Colombia en el fútbol masculino de los Juegos Centroamericanos y del Caribe

La Selección Colombia buscará en República Dominicana su cuarta medalla de oro en la historia de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, teniendo en cuenta que ya logró el primer cajón del podio en las ediciones de Barranquilla 2018 y 1946 y en Cartagena 2006.

Nómina de Colombia en el fútbol masculino de los Juegos Centroamericanos y del Caribe

Luis Mena (Independiente del Valle del Cauca)

Nicolás Arango (North Texas)

Duván Mina (América de Cali)

Carlos Pérez (Junior)

Edmilson Herazo (Barranquilla)

Cristian Uribe (Atlético Nacional)

Daniel Socarrás (Junior)

Jhojan Zúñiga (Santa Fe)

Jaidinson Córdoba (Medellín)

Kéner González (Internacional de Palmira)

Matías Orozco (Deportivo Cali)

Jesús Chinchía (Atlético Nacional)

Tomás Blandón (Águilas Doradas)

Juan Palacios (Independiente del Valle)

Juan José Rosa (Nacional)

Juan Manuel Arango (Cali)

Miguel Marulanda (Envigado)

Santiago Arrechea (Orsomarso)

Camilo Amú (América)

Gerónimo Mancilla (Medellín)

César Torres - Director técnico.