La Selección Colombia sigue en carrera por la Copa del Mundo 2026 y ultima detalles para enfrentar este martes 7 de julio a Suiza en el Estadio BC Place de Vancouver, Canadá, en partido válido por la ronda de octavos de final.

Colombia Vs Suiza ¿Cómo VER EN VIVO los octavos de final del Mundial por el Canal RCN

Todas las emociones del partido de la Selección Colombia contra Suiza por los octavos de final de la Copa del Mundo 2026 se podrán VER EN VIVO por la señal abierta del Canal RCN a partir de las 2:00 de a tarde de este martes 7 de julio.

El compromiso también estará disponible en las plataformas digitales de RCN. A través de la APP también se podrá VER EN VIVO el duelo dando clic ACÁ.

Adicionalmente, el partido se verá de manera ONLINE y EN VIVO por el canal de YouTube del Canal RCN.

Así llega Colombia al partido contra Suiza

La Selección Colombia enfrentará a Suiza, después de haber derrotado con marcador de 1-0 a Ghana en la ronda de dieciseisavos de final, gracias a la anotación lograda por Jhon Arias.

El equipo nacional no podrá contar con el delantero Jhon Córdoba, quien sufrió una lesión en uno de los aductores en los primeros minutos de dicho encuentro con Ghana.

Así llega Suiza al partido con Colombia

La selección de Suiza no tuvo problema para derrotar con un sólido 2-0 al seleccionado de Argelia en los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo con goles de Breel Embolo y Dan Ndoye.