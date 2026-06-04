Colombia vs. Uruguay EN VIVO: Hora y canal ¿Dónde ver? - CONMEBOL - Liga de Naciones Femenina

Comandados por Ángelo Marsiglia, la Selección Colombia Femenina continúa avanzando en su preparación para jugar contra la Selección de Uruguay, un desafío fundamental en el camino en esta Liga de Naciones Conmebol, lograr uno de los cuatro cupos al Mundial de Brasil 2027.

El partido se emitirá en vivo mediante la señal del Canal RCN; además, los usuarios podrán también ver el juego por la APP del Canal RCN y por el canal de YouTube de Deportes RCN.

Colombia vs. Uruguay

En Cali: Estadio Olímpico Pascual Guerrero

Hora: 18:00h (hora local)

Árbitra: Verónica Guazhambo (ECU)

VAR: Gabriel González (ECU)

Colombia con un empate ante Uruguay, se clasificaría a la próxima Copa Mundial de la FIFA Femenina por cuarta vez en su historia, luego de hacerlo en 2011, 2015 y 2023. En la actual CONMEBOL Liga de Naciones viene de ganar 2-0 ante Chile y empatar por 0-0 ante Argentina; podría enlazar tres partidos invicto con el arco en cero desde julio del año pasado en la CONMEBOL Copa América Femenina (1V 2E).

Colombia es el equipo con mayor cantidad de secuencias de 10 o más pases en la actual CONMEBOL Liga de Naciones Femenina con 56. Sin embargo, su gol con más pases previos en la competición fue el de Linda Caicedo ante Chile con cinco entregas antes de convertir.

Uruguay es el equipo con mayor proporción de pases largos en la actual CONMEBOL Liga de Naciones Femenina con el 31%. De hecho, la Celeste tiene la cuarta asistencia de mayor distancia de la competición tras el pase de gol de Karol Bermúdez para Pamela González ante Chile de 41.8 metros.

La Sele ya está completa: plan de trabajo y cuenta regresiva hacia una cita decisiva

La Selección Colombia Femenina de Mayores cumplió una nueva jornada de entrenamiento en Palmira y ya cuenta con la totalidad de las 23 jugadoras convocadas.

Durante la práctica, el cuerpo técnico trabajó distintos conceptos colectivos y ejercicios específicos, las futbolistas realizaron actividades de integración al modelo de juego y ejercicios de definición, movilidad y recuperación.

La Selección Colombia Femenina puede asegurar de manera directa su clasificación a la Copa Mundial Femenina de la FIFA Brasil 2027. La Sele se medirá ante Uruguay en condición de local y contra Paraguay por la fecha 9 en condición de visitante.

Ana María Guzmán – Palmeiras (Bra)

Ángela Barón – Hac Femines (Fra)

Catalina Pérez – Racing Club Strasbourg (Fra)

Daniela Arias – San Diego Wave F.C. (Usa)

Daniela Caracas – R.C.D Espanyol (Esp)

Daniela Montoya – Gremio (Bra)

Gabriela Rodríguez – Cruzeiro F.C. (Bra)

Greicy Landázury – Palmeiras (Bra)

⁠Gisela Robledo – Corinthians (Bra)

Ilana Izquierdo – Atlético San Luis (Mex)

⁠Jorelyn Carabalí – Brighton & Hove Albion F.C. (Eng)

Katherine Tapia – Palmeiras (Bra)

Leicy Santos – Washington Spirit (Usa)

Linda Caicedo – Real Madrid C.F. (Esp)

Lorena Bedoya – Cruzeiro F.C. (Bra)

⁠Luisa Agudelo – Deportivo Cali (Col)

Manuela Vanegas – Brighton & Hove Albion F.C. (Eng)

Marcela Restrepo – C.F. Monterrey (Mex)

Mayra Ramírez – Chelsea Fc (Eng)

Maithe López – Vancouver Fc (Can)

Michelle Vásquez – Deportivo Cali (Col)

Wendy Bonilla – Pumas (Mex)

Yirleidis Quejada – C.F. Pachuca (Mex)