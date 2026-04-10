Colombia vs. Venezuela | EN VIVO: ¿Dónde ver? hora y canal - CONMEBOL - Liga de Naciones Femenina

La Selección Colombia femenina enfrenta una jornada clave en la Liga de Naciones de la Conmebol, con la posibilidad real de asumir el liderato del torneo en caso de conseguir un triunfo ante Venezuela. El equipo dirigido por Ángelo Marsiglia llega a este compromiso con la necesidad de reencontrarse con su mejor versión y dejar atrás un pequeño bache en su rendimiento reciente.

Colombia llega con experiencia y rodaje luego de su participación en la She Believes Cup

Actualmente, Colombia se ubica en la cuarta posición con siete puntos en tres partidos, a tan solo una unidad del liderato que ostenta Selección femenina de Venezuela con ocho. La tabla refleja un panorama apretado, con Argentina y Chile también igualadas en siete unidades, lo que convierte esta fecha en determinante para reconfigurar la parte alta de la clasificación.

El duelo de este viernes no solo representa la oportunidad de escalar posiciones, sino también de dar un golpe de autoridad frente a un rival directo. Además, Colombia cuenta con un partido menos que varios de sus competidores, lo que amplifica sus opciones de alcanzar la cima si logra resultados positivos en esta jornada.

El equipo cafetero llega tras su participación en la SheBelieves Cup, donde sumó una victoria y dos derrotas, y luego de empatar 1-1 frente a Bolivia en la altura de La Paz, un resultado que frenó su impulso en el torneo continental. Ahora, el objetivo es capitalizar su localía y su talento para volver a la senda del triunfo.

Linda Caicedo, Leicy Santos y Manuela Vanegas, referentes de la Selección Colombia femenina

Dentro de la nómina destacan jugadoras como Linda Caicedo, figura del Real Madrid; Leicy Santos, referente en el mediocampo; y Manuela Vanegas, quien ha resaltado la importancia del momento. “Es una fecha decisiva para nosotras, son tres rivales directos que están por delante, pero tenemos un partido menos”, aseguró la defensora.

Enfrente estará una Venezuela en gran nivel, que no solo lidera la tabla, sino que ha mostrado solidez colectiva bajo la dirección de Ricardo Belli.

Con este contexto, Colombia tiene ante sí una oportunidad inmejorable: ganar y asumir el liderato, o al menos posicionarse como firme candidata a los cupos directos al Mundial de Brasil 2027. El margen es mínimo, pero el objetivo está claro.

Para ver el partido EN VIVO la transmisión está a cargo del Canal de Deportes de la App del Canal RCN. . Desde las 4 p.m. viva la Liga de Naciones con Perú vs. Uruguay. A las 6 p. m disfrute del partido Chile vs. Argentina. Desde las 8 p. m. podrá disfrutar del partido de la Selección Colombia en el estadio Pascual Guerrero.

Colombia vs. Venezuela: EN VIVO | 10 de abril: hora y canal - CONMEBOL - Liga de Naciones Femenina