Colombia ya clasificó al Mundial, pero ahora va por la gloria: las cuentas para ser campeón

La Selección Colombia femenina ya cumplió el primer gran objetivo del año: asegurar su clasificación directa al Mundial de Brasil 2027. Sin embargo, el equipo dirigido por Ángelo Marsiglia quiere ir por más y ahora tiene a su alcance la posibilidad de convertirse en el primer campeón de la Liga de Naciones Femenina de la Conmebol.

Tras la victoria por 1-0 frente a Uruguay en el estadio Pascual Guerrero, gracias a una anotación de Gisela Robledo, el combinado nacional quedó como líder de la tabla con 17 puntos, superando a Argentina, que llegó a 15 unidades después de empatar 1-1 ante Perú.

Colombia: 17 puntos | Gol diferencia: +8 | Partidos jugados: 7 Argentina: 15 puntos | Gol diferencia: +12 | PJ: 7 Venezuela: 11 puntos | Gol diferencia: +13 | PJ: 7 Ecuador: 11 puntos | Gol diferencia: +3 | PJ: 7 Paraguay: 10 puntos | Gol diferencia: +7 | PJ: 7 Chile: 10 puntos | Gol diferencia: +2 | PJ: 8 Perú: 8 puntos | Gol diferencia: -7 | PJ: 7 Uruguay: 5 puntos | Gol diferencia: -4 | PJ: 7 Bolivia: 1 punto | Gol diferencia: -34 | PJ: 7

Con una sola fecha por disputarse, el panorama es claro: Colombia depende exclusivamente de su resultado para quedarse con el título. Una victoria frente a Paraguay, en Asunción, le permitirá alcanzar los 20 puntos y asegurar el campeonato sin importar lo que suceda en el compromiso entre Argentina y Ecuador.

El escenario cambia en caso de empate. Si las cafeteras igualan ante las paraguayas, llegarán a 18 unidades y necesitarán que Argentina no derrote a Ecuador. Un triunfo albiceleste dejaría a ambos equipos con la misma cantidad de puntos y obligaría a revisar los criterios de desempate.

Colombia depende de sí misma para conquistar la Liga de Naciones Femenina

Actualmente, la diferencia de gol favorece a Argentina, que registra un +12, mientras que Colombia cuenta con +8. Por eso, una igualdad colombiana combinada con una victoria argentina pondría en serio riesgo la posibilidad de levantar el trofeo.

La única situación en la que Colombia perdería toda opción sería una derrota ante Paraguay acompañada de un triunfo argentino. Por ello, el mensaje en la concentración es claro: ganar y evitar depender de otros resultados.