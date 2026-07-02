Cómo ver Colombia vs. Ghana EN VIVO online y gratis por internet

La fiebre mundialista se apodera del país este viernes con el enfrentamiento de la Selección Colombia ante Ghana por los dieciseisavos de final del Mundial 2026.

El compromiso, que se disputará en un Estadio de Kansas City pintado de amarillo por la masiva presencia de hinchas colombianos, contará con el arbitraje del experimentado juez francés Clément Turpin y definirá al clasificado que chocará en octavos de final ante el vencedor de la llave entre Suiza y Argelia.

El combinado dirigido por Néstor Lorenzo llega con el ánimo a tope tras clasificar invicto como líder del Grupo K, superando a la Portugal de Cristiano Ronaldo con un sólido rendimiento de dos victorias y un empate.

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Para este choque definitivo ante el conjunto africano, se espera el regreso de figuras clave como el goleador Daniel Muñoz y el lateral Johan Mojica al once titular, manteniendo la gran duda en el ataque entre Luis Javier Suárez y Jhon Andrés Córdoba.

El ingrediente de máxima tensión lo pondrá el banquillo de Ghana, liderado por el portugués Carlos Queiroz, un viejo conocido del entorno cafetero tras su paso por la tricolor entre 2019 y 2020.

Queiroz, que buscará plantear un partido estratégico con figuras de la talla de Thomas Partey y Jordan Ayew, mantiene la incógnita de si le dará minutos al delantero Iñaki Williams, quien apunta a iniciar nuevamente desde el banco de suplentes.

El Canal RCN se toma las pantallas con el crucial duelo entre Colombia y Ghana por el Mundial 2026

Para llevar todas las emociones a los hogares colombianos, el Canal RCN desplegará una cobertura masiva que iniciará desde las 7:00 p. m. a través de su señal principal, expandiendo además la experiencia digital con transmisiones en directo por sus cuentas oficiales de YouTube y TikTok, permitiendo que nadie se pierda los detalles del encuentro en Kansas City.

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