De goleador a fotógrafo: la divertida faceta de Luis Díaz que conquistó a los hinchas

La concentración de la Selección Colombia vive uno de sus momentos más tranquilos desde el inicio del Mundial 2026. Con el boleto asegurado para los dieciseisavos de final, el ambiente en el campamento cafetero refleja confianza, unión y sonrisas antes del gran reto frente a Portugal.

Una de las postales más llamativas de la jornada la protagonizaron Luis Díaz y Luis Javier Suárez. Los dos atacantes dejaron por unos minutos su papel de goleadores para convertirse en improvisados fotógrafos durante el entrenamiento realizado este jueves, antes del viaje rumbo a Miami.

Aprovechando las cámaras del equipo de comunicaciones de la Federación Colombiana de Fútbol, ambos futbolistas comenzaron a retratar a sus compañeros en medio de las actividades de la práctica.

Luis Díaz sorprendió a todos: dejó el balón y tomó una cámara en la concentración de Colombia

Entre risas, bromas y gestos de complicidad, Díaz y Suárez captaron imágenes de un grupo que transmite tranquilidad a pocos días del partido que definirá el liderato del Grupo K.

Las divertidas escenas contrastaron con la intensidad del trabajo diseñado por el cuerpo técnico de Néstor Lorenzo. La sesión se desarrolló completamente a puerta cerrada, sin presencia de los medios de comunicación, con el objetivo de ultimar detalles tácticos para el compromiso frente al seleccionado portugués.

La planificación también estuvo marcada por el manejo de las cargas físicas. Mientras un grupo de jugadores realizó labores técnico-tácticas sobre el césped, los futbolistas que tuvieron mayor desgaste en el último encuentro permanecieron en el hotel de concentración cumpliendo trabajos de recuperación y regeneración física para llegar en plenitud al cierre de la fase de grupos.

Luis Díaz y Luis Suárez protagonizaron el momento más divertido de la Selección Colombia

Los ejercicios en cancha comenzaron con trabajos de coordinación y activación, continuaron con circuitos de circulación de balón y finalizaron con varios bloques de fútbol apoyados por jugadores juveniles del Club Atlas, quienes actuaron como sparrings para aumentar la intensidad de la práctica.

Tras completar el entrenamiento, la delegación colombiana emprendió su viaje hacia Miami, sede del esperado enfrentamiento contra Portugal.

Más allá de la exigencia que representa medirse a una de las favoritas del torneo, las imágenes de Luis Díaz y Luis Suárez detrás de las cámaras dejaron claro que el buen ambiente sigue siendo uno de los principales aliados de una Selección Colombia que sueña en grande en la Copa del Mundo.