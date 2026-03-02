Logo Deportes RCN Vertical
Deportes RCN en vivo: A Un Toque, la Selección Colombia vuelve a Bogotá

Desde las 4:00 p.m. hablaremos de lo que será el partido de despedida de la tricolor, previo al Mundial.
Sergio Cortés

En A Un Toque, 2 de marzo

Conéctese hoy, desde las 4 p.m. en el Canal de Deportes RCN, en la aplicación del Canal RCN y en el Canal de YouTube. La Selección Colombia volverá a Bogotá y estará en El Campín, siendo la sede de su partido de despedida previo a la Copa del Mundo de la FIFA.

