¿Doble nueve en Colombia? Luis Suárez aclara su rol con la Selección

El gran momento de Luis Suárez con la Selección Colombia no pasa desapercibido. Luego de su histórica actuación con cuatro goles frente a Venezuela, el delantero del Sporting de Lisboa se perfila como una de las principales cartas ofensivas del equipo de Néstor Lorenzo de cara al amistoso ante Croacia.

Colombia llega al duelo ante Croacia con variantes en ataque y con un delantero en estado de gracia, pero, sobre todo, con un discurso enfocado en el colectivo y en la búsqueda constante de la victoria.

Suárez destacó la jerarquía del plantel colombiano, asegurando que el grupo cuenta con futbolistas capaces de ajustarse a diferentes contextos. “Somos jugadores de alto nivel y podemos adaptarnos de la mejor manera”, afirmó.

Más allá del esquema, el delantero fue contundente al señalar que su comodidad en la cancha pasa a un segundo plano cuando se trata de buscar resultados. “Sinceramente, me da igual jugar con un compañero o solo. Lo importante es analizar bien al rival y encontrar la mejor versión del equipo”, sostuvo.

En ese sentido, el atacante dejó un mensaje claro sobre la mentalidad del grupo en esta nueva etapa de preparación internacional. “Lo que a mí me guste más o menos pasa a un segundo plano. La prioridad es cómo jugamos para ganar”, concluyó.

En rueda de prensa, el atacante fue consultado sobre la posibilidad de que Colombia juegue con un esquema de doble nueve, una alternativa que ha generado debate por la cantidad de delanteros en buen momento. Lejos de centrarse en preferencias personales, Suárez dejó claro que su prioridad es el colectivo.

“Para cualquier delantero tener un socio en un doble nueve es muy bueno, pero también es positivo jugar como referencia con más gente por detrás”, explicó, evidenciando su capacidad de adaptación a distintos sistemas tácticos.

El samario atraviesa el mejor momento de su carrera tras consolidarse como goleador en Portugal insistió en que el rol dentro del campo depende de las necesidades del partido y de las decisiones del cuerpo técnico. “Creo que lo importante es adaptarse a lo que requiere el juego y a lo que decide el profe”, añadió.